lunes 11 de agosto de 2025

11 de agosto de 2025 - 09:20
Justicia.

Realizan más pericias psicológicas al presunto asesino serial de Jujuy

Hoy se lleva a cabo la penúltima evaluación y mañana concluirá la serie de estudios ordenados por la Justicia para el presunto asesino serial de Jujuy.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Traslado del presunto asesino serial de Jujuy.

Traslado del presunto asesino serial de Jujuy.

Jurado está detenido en el penal de Gorriti, imputado por homicidio agravado en el marco de la causa que investiga la desaparición de al menos cinco hombres en situación de vulnerabilidad. Su arresto se produjo a fines de julio, después de que en su domicilio del barrio Alto Comedero se encontraran restos humanos, prendas de vestir y elementos parcialmente calcinados.

Antecedentes y perfil del acusado

El expediente judicial da cuenta de que Jurado cuenta con antecedentes penales desde su adolescencia. Cumplió condenas por robo agravado, amenazas con arma y otros delitos. Su última condena, de tres años y cuatro meses, finalizó en 2020, cuando accedió a la libertad condicional.

En la investigación actual, la fiscalía sostiene que podría existir un patrón común entre las víctimas: hombres mayores, algunos con discapacidad, que fueron vistos por última vez en compañía del imputado. En uno de los casos, la reconstrucción de los hechos indica que la última ubicación confirmada de la víctima fue la vivienda de Jurado.

Presunto asesino serial de Jujuy

Avances de la investigación

Mientras se esperan los resultados de los análisis de ADN sobre los restos hallados, los investigadores también llevan adelante rastrillajes y peritajes antropológicos en zonas descampadas. La hipótesis apunta a un accionar reiterado y planificado, aunque por el momento no se hallaron pruebas que vinculen a otras personas como posibles cómplices.

Con la finalización de las pericias psicológicas previstas para mañana, la fiscalía recibirá un informe detallado que podría aportar datos sobre la personalidad y conducta del acusado, así como sobre su capacidad de comprensión y voluntad al momento de los hechos.

