martes 12 de agosto de 2025

12 de agosto de 2025 - 11:08
Presunto asesino serial: el mapa del recorrido del taxi hasta la casa de Matías Jurado

Dentro de la investigación por el presunto asesino serial de Jujuy, uno de los recorridos clave en la causa es el del taxi que trasladó a Matías Jurado y Jorge Omar Anachuri.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
recorrido taxi anachuri matias jurado
Imágenes captadas por cámaras de seguridad muestran a ambos hombres abordando el vehículo en el barrio Mariano Moreno. A través de un mapa, te detallamos el trayecto completo desde ese punto hasta el barrio Alto Comedero, donde era la residencia del imputado.

Ruta del "machetero": el mapa del recorrido del taxi

El trayecto comienza en la intersección de las calles Bermejo y Horacio Guzmán, en el barrio Mariano Moreno, donde las cámaras de seguridad registraron el momento en que Matías Jurado y Jorge Omar Anachuri suben a un taxi amarillo.

Según la declaración del conductor, el viaje finalizó en la esquina de Fraile Pintado y Las Rosas, en el barrio 8 de Octubre de Alto Comedero, lugar donde residía el presunto asesino serial.

RUTA DEL PRESUNTO ASESINO - DESDE LA TERMINAL HASTA ALTO COMEDERO

El video del presunto asesino serial de Jujuy llevando a una de sus víctimas

Se dio a conocer el video de la desaparición de Jorge Omar Anachuri, de 68 años, visto por última vez el viernes 25 de julio.

Las cámaras de seguridad de la zona captaron el momento clave cuando Anachuri abordó un taxi en compañía de M. Jurado, el único imputado en la causa, sobre la calle Bermejo y Horacio Guzmán del barrio Mariano Moreno.

Embed - Crimen en Jujuy: el video del presunto asesino serial llevándose a Jorge Anachuri

Habló la familia de Jorge Anachuri

La familia de Jorge Omar Anachuri, una de las víctimas del crimen en Jujuy escribió un mensaje en redes sociales despidiendo al hombre de 68 años.

En principio, los familiares agradecieron a todos aquellos que se sumaron a la búsqueda de Jorge Omar Anachuri. Seguido, manifestaron: "Eras todo inocencia, bondad, y alegría para tu familia. No en vano llegaste a este mundo un 16 de julio, de allí tu apodo Carmelo".

Posteriormente hicieron referencia al posible asesinato del hombre, expresando: "La maldad plena, te tiraron encima, te engañaron, te lastimaron!! Justicia celestial tendra tu asesino. Nos dejaste los mejores ejemplos. Ahora ya descansa en paz. Hasta siempre".

Finalmente, también relataron que el hombre "no era un linyera", sino que se trataba de "una persona que sufría un trastorno del espectro autista". "Él era como un niño en el cuerpo de un adulto, era muy inocente. Se habrá ganado su confianza y así se lo llevó, porque era una persona vulnerable", puntualizaron.

anachuri

