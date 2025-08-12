Presunto asesino serial: el mapa del recorrido del taxi hasta la casa de Matías Jurado

La investigación sobre el presunto asesino serial en Jujuy continúa en marcha, y uno de los puntos clave es el recorrido que realizó Matías Jurado en un taxi junto a Jorge Omar Anachuri, una de las personas desaparecidas y que habría sido asesinada.
Imágenes captadas por cámaras de seguridad muestran a ambos hombres abordando el vehículo en el barrio Mariano Moreno. A través de un mapa, te detallamos el trayecto completo desde ese punto hasta el barrio Alto Comedero, donde era la residencia del imputado.
Ruta del "machetero": el mapa del recorrido del taxi
El trayecto comienza en la intersección de las calles Bermejo y Horacio Guzmán, en el barrio Mariano Moreno, donde las cámaras de seguridad registraron el momento en que Matías Jurado y Jorge Omar Anachuri suben a un taxi amarillo.
Según la declaración del conductor, el viaje finalizó en la esquina de Fraile Pintado y Las Rosas, en el barrio 8 de Octubre de Alto Comedero, lugar donde residía el presunto asesino serial.
RUTA DEL PRESUNTO ASESINO - DESDE LA TERMINAL HASTA ALTO COMEDERO
El video del presunto asesino serial de Jujuy llevando a una de sus víctimas
Se dio a conocer el video de la desaparición de Jorge Omar Anachuri, de 68 años, visto por última vez el viernes 25 de julio.
Las cámaras de seguridad de la zona captaron el momento clave cuando Anachuri abordó un taxi en compañía de M. Jurado, el único imputado en la causa, sobre la calle Bermejo y Horacio Guzmán del barrio Mariano Moreno.
Habló la familia de Jorge Anachuri
La familia de Jorge Omar Anachuri, una de las víctimas del crimen en Jujuy escribió un mensaje en redes sociales despidiendo al hombre de 68 años.
En principio, los familiares agradecieron a todos aquellos que se sumaron a la búsqueda de Jorge Omar Anachuri. Seguido, manifestaron: "Eras todo inocencia, bondad, y alegría para tu familia. No en vano llegaste a este mundo un 16 de julio, de allí tu apodo Carmelo".
Posteriormente hicieron referencia al posible asesinato del hombre, expresando: "La maldad plena, te tiraron encima, te engañaron, te lastimaron!! Justicia celestial tendra tu asesino. Nos dejaste los mejores ejemplos. Ahora ya descansa en paz. Hasta siempre".
Finalmente, también relataron que el hombre "no era un linyera", sino que se trataba de "una persona que sufría un trastorno del espectro autista". "Él era como un niño en el cuerpo de un adulto, era muy inocente. Se habrá ganado su confianza y así se lo llevó, porque era una persona vulnerable", puntualizaron.
