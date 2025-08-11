Quiénes son y qué van a hacer los antropólogos de Nación en la casa de Matías Jurado

Casa del crimen en Jujuy.

un equipo especializado del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) arribará a Jujuy este martes a Jujuy para realizar una investigación en la vivienda de Matías Jurado, único imputado en la causa que investiga la desaparición de varias personas.

Según confirmó el fiscal regional del Ministerio Público de la Acusación, Guillermo Beller, la medida busca detectar posibles restos humanos u otros elementos relevantes para la investigación. El operativo se desarrollará bajo estrictas medidas de seguridad, con la presencia de personal judicial, fuerzas de seguridad y especialistas en excavaciones.

alto comedero casa del asesino (2) Casa de Matías Jurado, presunto asesino serial. Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF): quiénes son El EAAF, institución científica no gubernamental y sin fines de lucro con sede central en Buenos Aires, se dedica a la recuperación e identificación de restos humanos en contextos judiciales y humanitarios. Su trabajo combina disciplinas como antropología, arqueología, genética, medicina y criminalística, aplicando protocolos internacionales para la preservación y análisis de evidencia.

En este caso, el equipo realizará un relevamiento integral del terreno, tanto en el interior como en el exterior de la vivienda, con técnicas que incluyen arqueología forense, estudios de laboratorio y análisis genético.

Qué van a hacer, paso por paso image Antropólogos de Nación llegan este martes. La tarea del EAAF consiste en investigar y documentar casos de violaciones a los derechos humanos y humanitarios que impliquen la búsqueda, recuperación, determinación de la causa de muerte e identificación a las víctimas de desapariciones y asesinatos, restituir los restos a sus familiares y presentar evidencia científica en los tribunales que investigan estos casos. Etapas del trabajo del EAAF para la identificación Investigación preliminar Recolección de información sobre la localización de restos, datos ante mortem y circunstancias de la desaparición. Uso de fuentes escritas (denuncias, causas judiciales, registros, autopsias, archivos) y orales (familiares, testigos, sobrevivientes). Elaboración de la ficha ante mortem con datos físicos de la víctima.

Exhumación de restos Recuperación de restos óseos y evidencia asociada con técnicas de arqueología forense y criminalística. Interpretación del contexto y documentación científica del hallazgo.

Análisis de laboratorio Preparación de restos (radiografiado, limpieza, rotulado, reconstrucción). Determinación del perfil biológico (sexo, edad, estatura, patologías, causa y modo de muerte). Análisis de evidencia no biológica y contraste con datos ante mortem.

Análisis genético Obtención de perfil de ADN, incluso de restos deteriorados. Comparación con perfiles genéticos de familiares para confirmar hipótesis de identidad.

VIDEO ASESINO SERIAL

