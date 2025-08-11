lunes 11 de agosto de 2025

11 de agosto de 2025 - 16:30
Crimen.

Quiénes son y qué van a hacer los antropólogos de Nación en la casa de Matías Jurado

El Equipo Argentino de Antropología Forense llegará a Jujuy este martes para trabajar en el caso del presunto asesino serial de Alto Comedero.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Casa del crimen en Jujuy.

Casa del crimen en Jujuy.

Penal de Gorriti.
Gorriti.

Cómo es la celda del presunto asesino serial de Jujuy en el penal de Gorriti
División canes de Catamarca intervendrá en el caso del presunto asesino serial.
Investigación.

Perros especializados rastrearán basurales por el caso del presunto asesino serial de Jujuy

alto comedero casa del asesino (2)
Casa de Matías Jurado, presunto asesino serial.

Casa de Matías Jurado, presunto asesino serial.

Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF): quiénes son

El EAAF, institución científica no gubernamental y sin fines de lucro con sede central en Buenos Aires, se dedica a la recuperación e identificación de restos humanos en contextos judiciales y humanitarios. Su trabajo combina disciplinas como antropología, arqueología, genética, medicina y criminalística, aplicando protocolos internacionales para la preservación y análisis de evidencia.

En este caso, el equipo realizará un relevamiento integral del terreno, tanto en el interior como en el exterior de la vivienda, con técnicas que incluyen arqueología forense, estudios de laboratorio y análisis genético.

Qué van a hacer, paso por paso

image
Antropólogos de Nación llegan este martes.

Antropólogos de Nación llegan este martes.

La tarea del EAAF consiste en investigar y documentar casos de violaciones a los derechos humanos y humanitarios que impliquen la búsqueda, recuperación, determinación de la causa de muerte e identificación a las víctimas de desapariciones y asesinatos, restituir los restos a sus familiares y presentar evidencia científica en los tribunales que investigan estos casos.

Etapas del trabajo del EAAF para la identificación

  • Investigación preliminar

    • Recolección de información sobre la localización de restos, datos ante mortem y circunstancias de la desaparición.

    • Uso de fuentes escritas (denuncias, causas judiciales, registros, autopsias, archivos) y orales (familiares, testigos, sobrevivientes).

    • Elaboración de la ficha ante mortem con datos físicos de la víctima.

  • Exhumación de restos

    • Recuperación de restos óseos y evidencia asociada con técnicas de arqueología forense y criminalística.

    • Interpretación del contexto y documentación científica del hallazgo.

  • Análisis de laboratorio

    • Preparación de restos (radiografiado, limpieza, rotulado, reconstrucción).

    • Determinación del perfil biológico (sexo, edad, estatura, patologías, causa y modo de muerte).

    • Análisis de evidencia no biológica y contraste con datos ante mortem.

  • Análisis genético

    • Obtención de perfil de ADN, incluso de restos deteriorados.

    • Comparación con perfiles genéticos de familiares para confirmar hipótesis de identidad.

VIDEO ASESINO SERIAL

