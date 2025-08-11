Perros especializados rastrearán basurales por el caso del presunto asesino serial de Jujuy

La investigación sobre Matías Jurado , imputado por homicidio agravado y vinculado a la desaparición de al menos cinco hombres en San Salvador de Jujuy, suma recursos especializados. El fiscal regional Guillermo Beller confirmó que hoy llegan desde Catamarca perros expertos en la detección de restos humanos para sumarse a las tareas de búsqueda.

Entre las zonas que se explorarán con la ayuda de los perros, figura el basural ubicado en finca El Pongo , así como también el depósito donde la empresa recolectora deja los residuos. La fiscalía busca allí posibles indicios o restos vinculados con la desaparición de las víctimas.

Además, se realizará un rastreo completo del recorrido del camión de basura que opera en la zona del barrio Alto Comedero, con el fin de detectar elementos que puedan aportar información crucial para la causa.

Matías Jurado permanece detenido en el penal de Gorriti, aislado y bajo estrictas medidas de seguridad. Esta semana se realizarán las últimas pericias psicológicas que fueron ordenadas por la Justicia. El fiscal Beller detalló que los estudios finalizarán entre hoy y mañana, y el informe se entregará a la fiscalía para evaluar aspectos sobre la imputabilidad y la salud mental del acusado.

La investigación continúa abierta, con la posibilidad de que surjan nuevos datos o víctimas, motivo por el cual las diligencias se mantienen con máxima prioridad.

¿Quién es Matías Jurado?

Matías Jurado tiene 37 años y vive en el barrio Alto Comedero de San Salvador de Jujuy. Fue detenido a fines de julio, luego de que la Justicia encontrara restos óseos, prendas y elementos calcinados en su domicilio, en el marco de una investigación por la desaparición de cinco hombres en situación de calle o con discapacidad. Actualmente, permanece detenido en el penal de Gorriti e imputado por homicidio agravado.

Jurado cuenta con antecedentes penales. Ya había estado preso en tres oportunidades: la primera vez cuando tenía apenas 17 años, después en 2017 por robo agravado y en 2018 por amenazas con arma en ocasión de robo. Su última condena fue de 3 años y 4 meses de cárcel, pero recuperó la libertad condicional en 2020.

La Fiscalía sostiene que Jurado podría estar vinculado a al menos cinco desapariciones recientes. Una de las víctimas es Jorge Omar Anachuri, de 68 años, cuyo rastro se perdió el 25 de julio. Según las pruebas recolectadas, fue visto por última vez subiendo a un taxi junto al imputado. La declaración del chofer y los registros del GPS confirmaron que el destino final fue la casa de Jurado.

A partir de ese caso, surgieron coincidencias con otras desapariciones en la zona. Todas las víctimas compartían un perfil similar: hombres mayores, en situación de vulnerabilidad y con contacto reciente con el acusado. En los operativos realizados en su vivienda, se encontraron restos humanos, fragmentos de piel, ropa parcialmente quemada y elementos que podrían haber sido utilizados para ocultar los crímenes.