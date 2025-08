Habló la familia de Anachuri, una de las víctimas del crimen en Jujuy: el mensaje

En principio, los familiares agradecieron a todos aquellos que se sumaron a la búsqueda de Jorge Omar Anachuri. Seguido, manifestaron: "Eras todo inocencia, bondad, y alegría para tu familia. No en vano llegaste a este mundo un 16 de julio, de allí tu apodo Carmelo".

Cabe destacar que Anachuri desapareció el viernes 25 de julio, momento en el cual se desplegó un gran operativo de búsqueda tras la denuncia efectuada por sus familiares. El hombre de 68 años había sido visto por última vez por la calle Perú de barrio Mariano Moreno. En ese marco, la Fiscalía mediante la recopilación de evidencia, entiende que una de las víctimas del crimen en Alto Comedero, sería Anachuri junto con otras cuatro personas.

¿Quiénes son los desaparecidos que podrían ser víctimas del crimen en Jujuy?

Sergio Alejandro Sosa (25 años): Se perdió en Barrio Coronel Arias. Se desconoce cómo vestía. Altura: 1.55 m, delgado, tez blanca, cabello negro con canas, ojos negros, uno de ellos, desviado (esotropía).

(25 años): Se perdió en Barrio Coronel Arias. Se desconoce cómo vestía. Altura: 1.55 m, delgado, tez blanca, cabello negro con canas, ojos negros, uno de ellos, desviado (esotropía). Miguel Ángel Quispe (60 años): Altura: 1.80 m, tez blanca, delgado, cabello ondulado corto, de color negro con canas, cicatriz en la nuca y el cuero cabelludo. Última vestimenta: Indefinida

(60 años): Altura: 1.80 m, tez blanca, delgado, cabello ondulado corto, de color negro con canas, cicatriz en la nuca y el cuero cabelludo. Última vestimenta: Indefinida Juan Carlos González (60 años): Altura: 1.75 m, tez trigueña, delgado, cabello corto negro, cicatriz en cejas y nariz. Última ropa: campera bordo, remera amarilla, pantalón deportivo azul con escudo de AFA, zapatillas grises.

(60 años): Altura: 1.75 m, tez trigueña, delgado, cabello corto negro, cicatriz en cejas y nariz. Última ropa: campera bordo, remera amarilla, pantalón deportivo azul con escudo de AFA, zapatillas grises. Juan José Ponce (51 años): Altura: 1.50 m, delgado, cabello corto con canas. Vestía por última vez: chaleco azul, buzo beige, pantalón gris oscuro, gorra roja

Más indicios y la búsqueda continúa

El hallazgo se suma a la serie de pruebas recolectadas en las últimas semanas, tras la desaparición de Jorge Anachuri, de 68 años, quien fue visto por última vez el 25 de julio. Las imágenes de cámaras de seguridad, el testimonio del taxista que lo llevó hasta la vivienda de Jurado y una declaración en Cámara Gesell de un menor de edad, sirvieron como elementos clave para imputar al sospechoso por el delito de homicidio simple.

El menor, sobrino del imputado, brindó detalles sobre el modus operandi que habría utilizado su tío para atraer a las víctimas y mencionó que en su momento no habló por miedo. La fiscalía evalúa la posibilidad de ampliar su declaración en los próximos días.

casa del crimen en jujuy alto comedero

La causa podría escalar a homicidios múltiples

Aunque la acusación inicial se centra en cinco personas desaparecidas, el fiscal Beller indicó que podrían existir más víctimas. “Lo que no se descarta es que estas cinco sean las únicas personas que esta persona se haya llevado. Entendemos que podría haber más víctimas. De hecho, tenemos ya dos personas que todavía no fueron localizadas, que más o menos coinciden con las características de estos otros cinco. Lo que no tenemos es una vinculación con él o de haber estado en el domicilio, por ahora”.

Este martes comenzarán los análisis de ADN sobre los restos hallados, con el acompañamiento de familiares de los desaparecidos. Los estudios se realizarán en el laboratorio forense de la provincia, donde también se analizarán prendas y objetos encontrados durante los rastrillajes.

Imputaron al acusado de los crímenes en Alto Comedero

Tras el hallazgo de restos óseos en una vivienda del barrio Alto Comedero, este lunes por la tarde, el principal acusado, de 37 años fue imputado por "homicidio simple".

La Justicia trabaja sobre diversas líneas de investigación y no descarta que se trate de un homicida múltiple o serial ya que está relacionado con la desaparición de cinco hombres o más.

La evidencia preliminar revela un patrón: las víctimas eran hombres mayores, con algún grado de vulnerabilidad, y algunos de ellos fueron vistos por última vez en compañía del imputado.

crimen alto comedero Crimen en Alto Comedero: vivienda del único detenido.

Jurado fue trasladado al Penal de Gorriti

Matías Jurado permanece detenido en el Penal de Gorriti mientras avanza la causa. Por el momento, no se ha confirmado la existencia de cómplices, aunque la fiscalía no descarta ninguna hipótesis. “Nada indica que haya un cómplice, pero tampoco nosotros vamos a descartar nada”, señaló Beller.

La investigación continúa con excavaciones, peritajes antropológicos y la recolección de nuevos testimonios que podrían ampliar el alcance del caso. Si se comprueba su responsabilidad en más hechos, la imputación podría agravarse y derivar en una acusación por múltiples homicidios, con una pena de prisión perpetua.