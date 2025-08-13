miércoles 13 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
13 de agosto de 2025 - 11:20
Crimen.

"En la carretilla tenía bolsas negras", el estremecedor relato sobre la foto en el caso Matías Jurado

La foto del hombre encapuchado con una carretilla se sumó a la investigación del presunto asesino serial de Jujuy. Una amiga de Juan González relató el escalofriante momento.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
carretilla hombre - caso matias jurado
Lee además
es un caso inedito en la historia criminalistica reciente del pais dijo el secretario de seguridad sobre el caso de matias jurado video
Crimen.

"Es un caso inédito en la historia criminalística reciente del país" dijo el Secretario de Seguridad sobre el caso de Matías Jurado
Rastrillaje por el caso del presunto asesino serial de Jujuy.
Investigación.

Presunto asesino serial: qué encontraron en el primer rastrillaje con perros

Roxana, amiga del hombre desaparecido, brindó declaraciones a Canal 4 y relató cómo fue ese momento. Actualmente, solicitan que quienes tengan pruebas o información relevante se presenten como testigos en la causa donde se encuentra como único imputado Matías Jurado.

El escalofriante relato de Roxana, la amiga de Juan González

Tras la repercusión de la fotografía tomada por amigos y familiares de Juan González, desaparecido el 11 de junio, Roxana, compañera de trabajo del hombre, dialogó con Canal 4 y relató cómo fue aquel episodio. Además, confirmó que ella fue quien presentó la denuncia ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

En primera instancia, la mujer recordó que la imagen fue tomada el 19 de julio, alrededor de las 18 horas, antes de ingresar al arroyo Las Martas, porque "ese fue el lugar donde dejó de funcionar el celular de Juan González”. Y agregó: “Nosotros dijimos que nos saquemos una foto porque la familia estaba muy mal. Nos empezamos a unir para luchar y buscarlo a Juan Carlos”.

hombre carretilla en alto comedero (1)

“Desde esa fecha y con toda la historia —sobre el caso del presunto asesino serial— se me ocurre hacerle un zoom y me quedé sorprendida por lo que veía, no lo puedo creer. Nos empezamos a preguntar entre los que estuvimos qué vimos”, relató Roxana. Posteriormente, señaló que consideran que “esto es una prueba importante” y confirmó que, en las últimas horas, referentes del MPA se comunicaron con ella tras la denuncia presentada ante la Justicia.

Sobre aquel momento que hoy toma relevancia, Roxana brindó detalles escolofriantes: "Una de las señoras vio cuando el hombre en su carretilla tenía bolsas negras".

"A pesar de tanto miedo, nosotros queremos que esta foto sea investigada. De todas formas buscamos a Juan Carlos con vida, ese es el objetivo. Pero pedimos que no tengan miedo", puntualizó la mujer.

hombre carretilla en alto comedero (1)

¿Matías Jurado en la escena? Los detalles de la foto clave de un hombre con una carretilla en Alto Comedero

Juan González desapareció el 11 de junio de 2025, fecha en la que sus familiares realizaron la denuncia correspondiente. Según la investigación, la última señal registrada por la celda de su teléfono se detectó en las cercanías del arroyo Las Martas, en un sector próximo a la vivienda de Matías Jurado, lo que motivó rastrillajes en la zona.

El 19 de junio, familiares, amigos y personal policial se trasladaron al lugar para llevar a cabo tareas de peritaje. En ese momento, los allegados a González se tomaron una fotografía con carteles que mostraban el rostro del hombre desaparecido.

Con la posterior confirmación del caso del presunto asesino serial, un detalle de esa imagen llamó la atención: detrás de familiares y amigos aparece un hombre encapuchado empujando una carretilla. Ante la posible similitud con el accionar de Jurado, una amiga de González radicó una denuncia para que la Justicia investigue si se trata del actual imputado y detenido en el Penal de Gorriti.

"Pensamos que puede ser Matías Jurado, pedimos a la Justicia que sea investigada esa foto", declaró a TodoJujuy.com la denunciante y amiga del hombre desaparecido.

Embed - ROXANA - AMIGA DE JUAN GONZÁLEZ - CASO MATÍAS JURADO PRESUNTO ASESINO SERIAL DE JUJUY

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

"Es un caso inédito en la historia criminalística reciente del país" dijo el Secretario de Seguridad sobre el caso de Matías Jurado

Presunto asesino serial: qué encontraron en el primer rastrillaje con perros

¿Matías Jurado podría ser inimputable? La palabra de un especialista

Caso presunto asesino serial de Jujuy: el trabajo de los perros de Catamarca buscando restos humanos

Especialistas de Catamarca rastrillaron El Pongo en búsqueda de restos humanos

Lo que se lee ahora
Qué encontraron en la casa de Alto Comedero.
Investigación.

Qué comidas vendía el presunto asesino serial de Jujuy

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Tortilla de verduras.
En 2 pasos.

La receta de la abuela para hacer tortillas de verduras rápido y fácil

Qué encontraron en la casa de Alto Comedero.
Investigación.

Qué comidas vendía el presunto asesino serial de Jujuy

Inauguraron la Ciudad de las Artes de Jujuy: cómo es y dónde está video
Obras.

Inauguraron la Ciudad de las Artes de Jujuy: cómo es y dónde está

Una masa de frente frío ingresa a la provincia.
Tiempo.

Ingresa un frente frío al país con posibles lluvias: cuando llega a Jujuy

La Escuela de Danzas se traslada a la Ciudad de las Artes. video
Jujuy.

Cuándo y cómo será el traslado de las escuelas a la Ciudad de las Artes

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel