"En la carretilla tenía bolsas negras", el estremecedor relato sobre la foto en el caso Matías Jurado

La causa del presunto asesino serial de Jujuy sigue sumando pruebas dentro de la investigación preparatoria. En las últimas horas, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) incorporó como posible evidencia una fotografía en la que se observa a un hombre encapuchado llevando una carretilla, tomada durante una marcha por la desapareción de Juan González.

Crimen. "Es un caso inédito en la historia criminalística reciente del país" dijo el Secretario de Seguridad sobre el caso de Matías Jurado

Roxana, amiga del hombre desaparecido, brindó declaraciones a Canal 4 y relató cómo fue ese momento. Actualmente, solicitan que quienes tengan pruebas o información relevante se presenten como testigos en la causa donde se encuentra como único imputado Matías Jurado.

Tras la repercusión de la fotografía tomada por amigos y familiares de Juan González, desaparecido el 11 de junio, Roxana, compañera de trabajo del hombre, dialogó con Canal 4 y relató cómo fue aquel episodio. Además, confirmó que ella fue quien presentó la denuncia ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

En primera instancia, la mujer recordó que la imagen fue tomada el 19 de julio, alrededor de las 18 horas, antes de ingresar al arroyo Las Martas, porque "ese fue el lugar donde dejó de funcionar el celular de Juan González”. Y agregó: “Nosotros dijimos que nos saquemos una foto porque la familia estaba muy mal. Nos empezamos a unir para luchar y buscarlo a Juan Carlos”.

“Desde esa fecha y con toda la historia —sobre el caso del presunto asesino serial— se me ocurre hacerle un zoom y me quedé sorprendida por lo que veía, no lo puedo creer. Nos empezamos a preguntar entre los que estuvimos qué vimos”, relató Roxana. Posteriormente, señaló que consideran que “esto es una prueba importante” y confirmó que, en las últimas horas, referentes del MPA se comunicaron con ella tras la denuncia presentada ante la Justicia.

Sobre aquel momento que hoy toma relevancia, Roxana brindó detalles escolofriantes: "Una de las señoras vio cuando el hombre en su carretilla tenía bolsas negras".

"A pesar de tanto miedo, nosotros queremos que esta foto sea investigada. De todas formas buscamos a Juan Carlos con vida, ese es el objetivo. Pero pedimos que no tengan miedo", puntualizó la mujer.

¿Matías Jurado en la escena? Los detalles de la foto clave de un hombre con una carretilla en Alto Comedero

Juan González desapareció el 11 de junio de 2025, fecha en la que sus familiares realizaron la denuncia correspondiente. Según la investigación, la última señal registrada por la celda de su teléfono se detectó en las cercanías del arroyo Las Martas, en un sector próximo a la vivienda de Matías Jurado, lo que motivó rastrillajes en la zona.

El 19 de junio, familiares, amigos y personal policial se trasladaron al lugar para llevar a cabo tareas de peritaje. En ese momento, los allegados a González se tomaron una fotografía con carteles que mostraban el rostro del hombre desaparecido.

Con la posterior confirmación del caso del presunto asesino serial, un detalle de esa imagen llamó la atención: detrás de familiares y amigos aparece un hombre encapuchado empujando una carretilla. Ante la posible similitud con el accionar de Jurado, una amiga de González radicó una denuncia para que la Justicia investigue si se trata del actual imputado y detenido en el Penal de Gorriti.

"Pensamos que puede ser Matías Jurado, pedimos a la Justicia que sea investigada esa foto", declaró a TodoJujuy.com la denunciante y amiga del hombre desaparecido.