miércoles 13 de agosto de 2025

13 de agosto de 2025 - 19:45
Matías Jurado le envió una carta al fiscal de la causa Guillermo Beller: qué le dijo

Además, se confirmó que encontraron restos de dos de los desaparecidos en la vivienda del presunto asesino serial de Jujuy.

Causa del presunto asesino serial del Jujuy.

Causa del presunto asesino serial del Jujuy.

En el marco de la investigación por el presunto asesino serial de Alto Comedero, el fiscal regional Guillermo Beller confirmó que este miércoles llegó al Ministerio Público de la Acusación una carta enviada por Matías Jurado desde el penal, solicitando entrevistarse personalmente con él.

“Llegó esa carta pidiendo hablar conmigo personalmente en el penal. Por supuesto que vamos a acceder y, en principio, el encuentro será el día viernes”, informó Beller durante la conferencia de prensa en la que también se anunciaron avances en los peritajes de ADN.

Beller adelantó que la nueva evidencia permitirá ampliar la imputación contra Jurado, ya que hasta el momento solo estaba acusado por uno de los homicidios. Además, confirmó que el lunes 18 de agosto llegarán equipos especializados de Nación y canes entrenados para la búsqueda de restos humanos que realizarán excavaciones en su domicilio.

Quiénes son las dos víctimas confirmadas del presunto asesino serial de Jujuy

dos desaparecidos (1)

1. Jorge Omar Anachuri (68 años): Desapareció el 25 de julio. Su familia informó que tenía movilidad reducida en una pierna y un brazo, y que fue visto por última vez en la calle Perú, en el barrio Mariano Moreno. 1.80 m, contextura robusta, tez trigueña, cabello blanco, posiblemente con barba. Ojos color marrones. Última ropa: campera negra. No precisa más datos.

2. Sergio Alejandro Sosa (25 años): Se perdió en Barrio Coronel Arias. Se desconoce cómo vestía. Altura: 1.55 m, delgado, tez blanca, cabello negro con canas, ojos negros, uno de ellos, desviado (esotropía).

