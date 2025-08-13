Matías Jurado le envió una carta al fiscal de la causa Guillermo Beller: qué le dijo

Causa del presunto asesino serial del Jujuy.

En el marco de la investigación por el presunto asesino serial de Alto Comedero, el fiscal regional Guillermo Beller confirmó que este miércoles llegó al Ministerio Público de la Acusación una carta enviada por Matías Jurado desde el penal, solicitando entrevistarse personalmente con él.

“Llegó esa carta pidiendo hablar conmigo personalmente en el penal. Por supuesto que vamos a acceder y, en principio, el encuentro será el día viernes”, informó Beller durante la conferencia de prensa en la que también se anunciaron avances en los peritajes de ADN.

Casa del imputado - Matías Jurado (1) El fiscal recordó que Jurado cuenta con su defensor oficial y ya fue entrevistado por un licenciado del MPA, pero aseguró que accederá a esta nueva solicitud. La reunión se dará en un contexto de fuertes avances en la causa, luego de que se confirmara la presencia de material genético de dos de las personas desaparecidas —Anachuri y Sosa— en la vivienda del imputado.

Beller adelantó que la nueva evidencia permitirá ampliar la imputación contra Jurado, ya que hasta el momento solo estaba acusado por uno de los homicidios. Además, confirmó que el lunes 18 de agosto llegarán equipos especializados de Nación y canes entrenados para la búsqueda de restos humanos que realizarán excavaciones en su domicilio.

Embed - Fiscal Guillermo Beller Quiénes son las dos víctimas confirmadas del presunto asesino serial de Jujuy dos desaparecidos (1) 1. Jorge Omar Anachuri (68 años): Desapareció el 25 de julio. Su familia informó que tenía movilidad reducida en una pierna y un brazo, y que fue visto por última vez en la calle Perú, en el barrio Mariano Moreno. 1.80 m, contextura robusta, tez trigueña, cabello blanco, posiblemente con barba. Ojos color marrones. Última ropa: campera negra. No precisa más datos. 2. Sergio Alejandro Sosa (25 años): Se perdió en Barrio Coronel Arias. Se desconoce cómo vestía. Altura: 1.55 m, delgado, tez blanca, cabello negro con canas, ojos negros, uno de ellos, desviado (esotropía). VIDEO ASESINO SERIAL

