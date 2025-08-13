Caso Matías Jurado: los restos hallados en su casa son de dos de los desaparecidos

Este miércoles, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) brindó una conferencia de prensa sobre el caso del presunto asesino serial de Alto Comedero , en la que el fiscal regional Guillermo Beller confirmó avances clave en la investigación.

Crimen. "Es un caso inédito en la historia criminalística reciente del país" dijo el Secretario de Seguridad sobre el caso de Matías Jurado

MPA. Matías Jurado le envió una carta al fiscal de la causa Guillermo Beller: qué le dijo

Beller anunció que los estudios de ADN realizados sobre restos encontrados en la casa de Matías Jurado arrojaron resultado positivo para dos de las cinco personas reportadas como desaparecidas: Anachuri y Sosa . “Se ha detectado ya el primer resultado respecto al ADN y ha dado positivo para el señor Anachuri y el señor Sosa. Son dos de los desaparecidos que ahora sí tenemos su ADN en el lugar del hecho”, señaló el fiscal.

El funcionario aclaró que, si bien las evidencias apuntan a que ambas personas fallecieron, legalmente no se puede hablar de muertes hasta encontrar los cuerpos. No obstante, remarcó que el hallazgo es “significativo para la causa”.

Durante la jornada, también se informó que personal de Nación llegó con un geo-radar —único en el país para este tipo de investigaciones— y un equipo de canes especializados en la búsqueda de restos humanos. "Estas herramientas permitirán identificar zonas del terreno donde hubo movimientos recientes y podrían encontrarse más indicios". Las excavaciones en la propiedad están previstas para el lunes 18 de agosto o los días posteriores, con la llegada del equipo de antropología.

Beller confirmó que el resto de los perfiles genéticos hallados siguen en análisis y que, por respeto y prudencia, aún no se comunicaron resultados a las familias de las otras tres personas desaparecidas.

Quiénes son las dos víctimas confirmadas del presunto asesino serial de Jujuy

1. Jorge Omar Anachuri (68 años): Desapareció el 25 de julio. Su familia informó que tenía movilidad reducida en una pierna y un brazo, y que fue visto por última vez en la calle Perú, en el barrio Mariano Moreno. 1.80 m, contextura robusta, tez trigueña, cabello blanco, posiblemente con barba. Ojos color marrones. Última ropa: campera negra. No precisa más datos.

Crimen en Jujuy: el video del presunto asesino serial llevándose a Jorge Anachuri

2. Sergio Alejandro Sosa (25 años): Se perdió en Barrio Coronel Arias. Se desconoce cómo vestía. Altura: 1.55 m, delgado, tez blanca, cabello negro con canas, ojos negros, uno de ellos, desviado (esotropía).

image Sergio Sosa.

Los otros desaparecidos investigados en la causa

Desaparecidos en Jujuy

- Miguel Ángel Quispe (60 años): Altura: 1.80 m, tez blanca, delgado, cabello ondulado corto, de color negro con canas, cicatriz en la nuca y el cuero cabelludo. Última vestimenta: Indefinida

- Juan Carlos González (60 años): Altura: 1.75 m, tez trigueña, delgado, cabello corto negro, cicatriz en cejas y nariz. Última ropa: campera bordo, remera amarilla, pantalón deportivo azul con escudo de AFA, zapatillas grises.

- Juan José Ponce (51 años): Altura: 1.50 m, delgado, cabello corto con canas. Vestía por última vez: chaleco azul, buzo beige, pantalón gris oscuro, gorra roja.

¿Quién es Matías Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy?

Matías Jurado tiene 37 años y vive en el barrio Alto Comedero de San Salvador de Jujuy. Fue detenido a fines de julio, luego de que la Justicia encontrara restos óseos, prendas y elementos calcinados en su domicilio, en el marco de una investigación por la desaparición de cinco hombres en situación de calle o con discapacidad. Actualmente, permanece detenido en el penal de Gorriti e imputado por homicidio agravado.

Matías Jurado - presunto asesino de Alto Comedero

Jurado cuenta con antecedentes penales. Ya había estado preso en tres oportunidades: la primera vez cuando tenía apenas 17 años, después en 2017 por robo agravado y en 2018 por amenazas con arma en ocasión de robo. Su última condena fue de 3 años y 4 meses de cárcel, pero recuperó la libertad condicional en 2020.

Todas las víctimas compartían un perfil similar: hombres mayores, en situación de vulnerabilidad y con contacto reciente con el acusado. En los operativos realizados en su vivienda, se encontraron restos humanos, fragmentos de piel, ropa parcialmente quemada y elementos que podrían haber sido utilizados para ocultar los crímenes.