Presunto asesino serial: quiénes son las dos víctimas confirmadas de Matías Jurado

El caso que conmociona a Jujuy y a todo el país tuvo hoy un avance clave. El fiscal Guillermo Beller confirmó que los primeros resultados de ADN hechos públicos dan positivo para dos de las víctimas vinculadas a Matías Jurado, el hombre de 37 años acusado de ser un asesino serial que atacaba a hombres en situación de vulnerabilidad.
Quienes son las dos víctimas confirmadas
Las dos víctimas confirmadas en la conferencia de prensa de hoy son: Jorge Omar Anachuri y Sergio Omar Sosa, personas que eran buscada desde julio.
Sergio Sosa - desaparecido
Estos resultados se suman a las investigaciones que indican que Jurado habría matado al menos a cinco hombres, todos en situación vulnerable y captados principalmente los días viernes. En la vivienda del sospechoso se encontraron restos óseos, piel humana, y prendas que están siendo analizadas para identificar a más víctimas, elementos que se utilizaron para dar con estos resultados.
El fiscal Beller destacó anteriormente la importancia del testimonio del sobrino que convivía con Jurado y que aportó información clave. También resaltó que la investigación continúa en curso, con excavaciones y pericias forenses para esclarecer la totalidad de los hechos y hallar a otros posibles desaparecidos.
El día que Matías Jurado se llevó a Anachuri en un taxi
Imágenes captadas por cámaras de seguridad muestran a ambos hombres abordando el vehículo en el barrio Mariano Moreno. A través de un mapa, te detallamos el trayecto completo desde ese punto hasta el barrio Alto Comedero, donde era la residencia del imputado.
El trayecto comienza en la intersección de las calles Bermejo y Horacio Guzmán, en el barrio Mariano Moreno, donde las cámaras de seguridad registraron el momento en que Matías Jurado y Jorge Omar Anachuri suben a un taxi amarillo.
Según la declaración del conductor, el viaje finalizó en la esquina de Fraile Pintado y Las Rosas, en el barrio 8 de Marzo de Alto Comedero, lugar donde residía el presunto asesino serial.
TAXI DE LA MUERTE - TODOJUJUY
