jueves 19 de febrero de 2026

19 de febrero de 2026 - 13:16
Hallaron el cuerpo de un hombre que estaba desaparecido en Jujuy

Encontraron el cuerpo sin vida de un hombre de 86 años que era buscado desde el martes 17. Estaba en pastizales cerca de las canchas de Azopardo.

Maria Eugenia Burgos
Por Maria Eugenia Burgos
Hallaron el cuerpo del adulto mayor desaparecido en Jujuy: no había signos de violencia

Hallaron el cuerpo del adulto mayor desaparecido en Jujuy: no había signos de violencia

Trágico final en Azopardo: encontraron sin vida al hombre que era buscado desde el martes

Trágico final en Azopardo: encontraron sin vida al hombre que era buscado desde el martes

El operativo de búsqueda por un hombre que estaba desaparecido desde el martes 17 tuvo un desenlace trágico en la capital jujeña. En las últimas horas, la Policía halló sin vida a un hombre de 86 años en inmediaciones de las canchas de fútbol del barrio Azopardo, tras un rastrillaje en la zona.

El hallazgo se produjo ayer, miércoles 18 de febrero, por la tarde, en un sector de pastizales cercano a la cancha Suipacha, dentro del barrio Azopardo. Tras el aviso, se presentaron en el lugar efectivos policiales y personal de emergencias para resguardar el área y avanzar con las actuaciones correspondientes.

Qué determinó el médico policial y Criminalística

Fuentes vinculadas a la investigación indicaron que un médico de la Policía examinó el cuerpo y estableció que la causa del fallecimiento sería un paro cardiorrespiratorio. Además, trabajó Criminalística del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que realizó pericias y confirmó que no se observaron signos de violencia.

Trágico final en Azopardo: encontraron sin vida al hombre que era buscado desde el martes

Trágico final en Azopardo: encontraron sin vida al hombre que era buscado desde el martes

Cómo se activó la búsqueda

La denuncia fue radicada por la hija del hombre, quien alertó al 911 tras no tener noticias de su padre desde el martes. Con los datos aportados por la familia —incluido que el adulto mayor solía caminar por los alrededores de las canchas— se desplegó un operativo con personal de Búsqueda de Personas, Bomberos y móviles de la zona.

Luego de las tareas en el lugar y la identificación por parte de la familia, se informó que, al tratarse de un deceso compatible con causas naturales, no habría sido necesaria la autopsia, y el cuerpo fue entregado a sus allegados. Las actuaciones quedaron a cargo de Beta 3, mientras se completan los informes de rigor.

