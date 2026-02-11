miércoles 11 de febrero de 2026

11 de febrero de 2026 - 09:53
MPA.

Caso Matías Jurado: convocan a familiares de hombres desaparecidos a hacerse ADN

La Fiscalía busca identificar dos perfiles genéticos hallados en la casa de Matías Jurado y avanzar hacia el juicio.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Matías Jurado ingresando al MPA 

Matías Jurado ingresando al MPA 

“Estamos en la previa de llegar al debate, en la recolección de evidencia”, expresó Beller al referirse al estado actual del expediente.

Evidencia genética hallada en la vivienda investigada

El fiscal detalló que durante los peritajes realizados en la casa de Matías Jurado se obtuvieron "perfiles genéticos de varias personas, cinco de ellas víctimas confirmadas y otros de los familiares”, señaló.

En ese marco, explicó que los análisis permitieron determinar la presencia de restos biológicos. “Cuando recolectamos la evidencia de aquella casa determinamos si había saliva, sangre o semen. Dio positivo para sangre”, precisó.

Ese material genético luego fue cotejado con las víctimas ya identificadas. “El cotejo se hizo con las cinco víctimas y fue positivo”, afirmó el fiscal regional.

Casa de Matías Jurado en Alto Comedero

Dos perfiles sin identificar y una convocatoria abierta

Más allá de esos resultados, la investigación aún mantiene interrogantes. Beller confirmó que quedaron dos perfiles masculinos sin identificación. Ante esta situación, la Fiscalía decidió ampliar la búsqueda. “Llamamos a todos los familiares de personas desaparecidas para que se acerquen”, explicó el funcionario judicial.

La convocatoria se realiza en la sede ubicada en Urquiza 462, frente a la Vieja Estación. La atención se brinda de lunes a viernes, de 8 a 13, hasta el 28 de febrero. Allí se informa a los familiares sobre el procedimiento a seguir.

Beller también confirmó que la investigación recibió colaboración desde fuera del país. “Hay gente del extranjero que envió sus muestras”, comentó, al referirse a familiares que residen fuera de la Argentina.

Con ese material, la Fiscalía prepara una nueva instancia de análisis. “Ahora haremos un segundo cotejo, ya tenemos todo”, afirmó el fiscal, en relación con el cruce de datos genéticos pendiente.

El objetivo central, según explicó, es cerrar esta fase del expediente. “Queremos llegar al debate concluyendo esta etapa investigativa”, sostuvo.

Plazos judiciales y próximos pasos

En cuanto al estado procesal, Beller aclaró que la causa se encuentra en la investigación penal preparatoria. “Estamos en la investigación penal preparatoria”, reiteró.

Además, confirmó un plazo concreto para el avance formal del caso. “Hasta el 4 de abril ya tendremos la acusación realizada”, señaló.

Luego de esa instancia, restará definir el cronograma judicial. “Falta fijar las fechas de las audiencias intermedias y el debate”, concluyó el fiscal regional.

