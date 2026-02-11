Se incendió una casa en Monterrico: no hay heridos

Un incendio en una vivienda generó preocupación este martes 10 de febrero de 2026 en la ciudad de Monterrico . El episodio ocurrió en el barrio San Cayetano y motivó un rápido despliegue del cuerpo de bomberos, que logró controlar el fuego tras más de dos horas de trabajo.

Siniestro. Una estufa provocó un incendio en una finca de Monterrico: las imágenes

El siniestro se registró alrededor de las 18.10, cuando un llamado telefónico alertó sobre la presencia de llamas en una vivienda utilizada como depósito, ubicada sobre calle La Rioja, entre ruta provincial 45 y calle 2 de Abril.

Al lugar acudió un camión autobomba y se constató que el fuego se propagaba con rapidez en el interior de la vivienda, lo que obligó a iniciar de forma inmediata las tareas de extinción.

Los bomberos trabajaron para sofocar las llamas y evitar que el incendio se extendiera hacia propiedades linderas.

Incendio en Monterrico (1)

Tareas de extinción y control total del fuego

Una vez controlado el foco principal, el personal avanzó con tareas de remoción y enfriamiento en toda la estructura afectada. El operativo se desarrolló con el uso de devanadera y como agente extintor se utilizó agua.

El trabajo permitió controlar por completo la situación y descartar riesgos de reinicio del fuego. Las tareas finalizaron cerca de las 20.30, momento en el que la dotación regresó a la base sin novedades en el móvil.

No se informaron daños en viviendas vecinas ni personas heridas como consecuencia directa del incendio.

Atención médica preventiva al personal

Tras el operativo, algunos integrantes del cuerpo de bomberos se trasladaron de manera preventiva al hospital para recibir oxígeno, debido a la exposición al humo durante las tareas.

Luego de la evaluación médica, el personal recibió el alta y regresó a la base alrededor de las 23.10, sin complicaciones de salud.