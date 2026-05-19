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19 de mayo de 2026 - 20:42
Educación.

Jujuy implementa el Boletín de Calificaciones Digital: cómo funcionará y para qué sirve

El Ministerio de Educación aprobó la implementación gradual del Boletín de Calificaciones Digital en escuelas primarias y secundarias de Jujuy.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Boletín deCalificaciones Digital en Jujuy (Foto generado con IA)

Boletín de Calificaciones Digital en Jujuy (Foto generado con IA)

Jujuy pondrá en marcha el Boletín de Calificaciones Digital en las instituciones educativas de gestión estatal y privada de modalidad común de los niveles primario y secundario, tras la aprobación del Ministerio de Educación mediante la Resolución N° 1017-E-26.

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Según confirmaron las autoridades provinciales, se implementará de manera gradual y progresiva en toda la provincia, iniciativa que representa un nuevo paso en el proceso de modernización del sistema educativo provincial.

La medida regirá en el ciclo lectivo 2026, con una implementación gradual: las escuelas deberán cargar calificaciones del primer trimestre y actualizar datos de tutores entre el 1 y el 19 de junio, de manera obligatoria, en la plataforma SINIDE-SGE.

Boletín de Calificaciones Digital en Jujuy (Foto generado con IA)
Boletín de Calificaciones Digital en Jujuy (Foto generado con IA)

Boletín de Calificaciones Digital en Jujuy (Foto generado con IA)

Los objetivos del Boletín de Calificaciones Digital

El objetivo es optimizar la gestión institucional, fortalecer la comunicación entre las escuelas y las familias, y garantizar un acceso más ágil, seguro y transparente a la información académica de los estudiantes. La herramienta se articula con la política transversal de Evaluación y Calidad Educativa, orientada a mejorar los procesos educativos y fortalecer las capacidades institucionales.

Beneficios del nuevo sistema

Entre los principales beneficios del Boletín de Calificaciones Digital se destacan la modernización de la gestión educativa, la agilización de los procesos administrativos y el resguardo seguro y centralizado de la información académica.

También permitirá fortalecer la comunicación institucional con las familias, contar con información actualizada para el seguimiento pedagógico y mejorar la toma de decisiones basadas en evidencia. La herramienta funcionará como un registro oficial y canal de comunicación de las calificaciones de los estudiantes.

Capacitación y carga de tutores

La resolución contempla acciones de acompañamiento y capacitación para los distintos actores del sistema educativo, con el fin de garantizar una implementación gradual, efectiva y accesible en todas las instituciones. La Secretaría de Planeamiento Estratégico y la Secretaría de Gestión Educativa emitieron las Circulares Conjuntas donde se brindan orientaciones para la implementación del boletín digital.

Educación - boletín digital

Se incluyeron instructivos específicos para la carga de tutores en el sistema SINIDE/SGE, un punto clave para fortalecer el vínculo entre la escuela y las familias. Desde Educación recordaron que las instituciones deberán realizar la carga y actualización de tutores dentro de los plazos establecidos por la Resolución N° 091-SGE-2026 para la carga de calificaciones.

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