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8 de abril de 2026 - 12:15
Sociedad.

Educación a distancia: una por una, las carreras online que concentran mayor demanda

Un relevamiento de la Universidad FASTA detalla las preferencias de los alumnos y las oportunidades laborales que ofrecen los programas más elegidos.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Las carreras online crecen en inscripciones por su adaptación a nuevas rutinas de estudio.

Las carreras online crecen en inscripciones por su adaptación a nuevas rutinas de estudio.

En tiempos recientes, la formación virtual se consolidó como un eje clave dentro de la educación. La oportunidad de aprender con mayor independencia transformó las modalidades de estudio y permitió que más personas accedan a carreras universitarias en distintas regiones del país.

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Dentro de este contexto, la Universidad FASTA llevó a cabo un estudio institucional sobre el ingreso 2026, detectando cuáles fueron las carreras con mayor demanda de inscripción. Estas preferencias evidencian un interés en aumento por programas educativos que ofrecen aplicación práctica en el mundo laboral.

Un informe de la Universidad FASTA revela las opciones preferidas por los estudiantes y las áreas en las que se insertan dentro del mercado.

Una carrera que no pierde vigencia

En la cima del ranking de carreras se encuentra la Licenciatura en Educación, dirigida a docentes que ya cuentan con un título previo. Este programa permite completar la formación universitaria y obtener el grado de licenciado en un plazo aproximado de 18 meses.

El currículum profundiza en gestión educativa, políticas pedagógicas y el diseño de proyectos académicos, brindando herramientas que potencian el desempeño en tareas relacionadas con la planificación y optimización de procesos de enseñanza.

Respecto a la inserción profesional, los egresados pueden desempeñarse en instituciones públicas y privadas, así como integrarse a equipos interdisciplinarios centrados en la innovación educativa y la formación continua de docentes.

Cuáles son las carreras online más elegidas y qué salida laboral ofrecen.

La importancia de enseñar en la era de la tecnología

En el segundo puesto del ranking se encuentra la Licenciatura en Psicopedagogía, pensada para profesionales que ya poseen formación en esta área. Este programa complementario tiene una duración de un año e incluye la elaboración de un trabajo final integrador.

A lo largo de la cursada, los alumnos adquieren herramientas para identificar y abordar dificultades en los procesos de aprendizaje, con prácticas en contextos educativos, clínicos y organizacionales.

El título habilita nuevas oportunidades profesionales en los sectores de educación, salud e instituciones diversas, además de permitir la participación en proyectos de orientación, prevención y acompañamiento.

Las carreras online crecen en inscripciones por su adaptación a nuevas rutinas de estudio.

Opciones con salida profesional concreta

En el tercer lugar del ranking se sitúa la carrera de Martillero y Corredor Público e Inmobiliario, que, a diferencia de las opciones anteriores, se desarrolla como un ciclo completo de aproximadamente dos años y medio.

El plan de estudios abarca materias relacionadas con derecho, valuación de propiedades y comercialización de bienes, competencias esenciales para gestionar operaciones inmobiliarias y brindar asesoramiento en transacciones comerciales.

Desde el punto de vista profesional, los graduados pueden trabajar de forma autónoma o incorporarse a empresas del rubro, además de contar con preparación específica para actuar en remates y en procedimientos vinculados al ámbito judicial.

La educación virtual amplía el acceso a propuestas académicas en todo el país.

Una opción que ofrece oportunidades en distintas industrias

Un escalón más abajo en el ranking se encuentra la Licenciatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo, pensada para técnicos que desean progresar hacia un título universitario de grado en un período aproximado de tres semestres.

El plan académico contempla el aprendizaje de estrategias de prevención de riesgos laborales, así como el desarrollo de habilidades para analizar y supervisar las condiciones de trabajo en diversos sectores productivos.

Gracias a esta formación, los egresados pueden incorporarse a empresas industriales, organismos estatales o consultoras especializadas, desempeñando un papel fundamental en la promoción de entornos laborales seguros y en la disminución de accidentes.

Estudiar desde casa se posiciona como una alternativa elegida por miles de personas.

Una carrera clásica que se mantiene vigente

Para cerrar el top 5, aparece la carrera de Abogacía, que sigue figurando entre las opciones más elegidas dentro de la modalidad a distancia. Este programa mantiene su estructura tradicional de cinco años, ofreciendo un recorrido académico completo.

El plan de estudios integra derecho público y privado junto con asignaturas que abordan nuevas problemáticas legales, sumando además prácticas profesionales que preparan a los estudiantes para el desempeño laboral efectivo.

En cuanto a salidas profesionales, los graduados pueden incorporarse a consultoras jurídicas, empresas privadas o entidades del Estado, y adquirir competencias para participar en investigación académica o docencia universitaria.

En los últimos años, la educación a distancia ganó protagonismo en la agenda académica.

Opciones académicas que combinan teoría y práctica profesional

La Universidad FASTA ofrece una propuesta educativa a distancia pensada para quienes desean conciliar estudios, trabajo y vida personal. Su catálogo abarca carreras de grado, programas de complementación académica y posgrados en múltiples disciplinas.

La institución apuesta por trayectos formativos con aplicación práctica, orientados a quienes buscan flexibilidad académica que facilite la inserción en el mercado laboral y promueva el desarrollo profesional. Toda la información sobre carreras y programas se encuentra disponible en el portal web oficial de la universidad.

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