Interrupción programada de energía eléctrica en San Salvador de Jujuy para este domingo 31 de mayo

Según detalló la empresa, las tareas requerirán la suspensión temporal del servicio en dos franjas horarias diferentes. La primera será por la mañana en un sector de Alto Comedero y la segunda al mediodía en el loteo El Mollar.
Corte por la mañana en Alto Comedero
El primer corte de energía está previsto para este domingo de 8 a 11 horas, aproximadamente, en el sector B6 del barrio Alto Comedero y zonas cercanas.
Desde EJESA explicaron que en ese sector se reemplazarán equipos y dispositivos vinculados al paso de energía en la red de baja tensión. Estos elementos permiten asegurar el correcto funcionamiento de las instalaciones y proteger tanto a la red como a los usuarios ante tormentas o variaciones eléctricas.
- Día: domingo 31 de mayo.
- Horario: de 8 a 11 horas.
- Zona afectada: sector B6 del barrio Alto Comedero y zonas aledañas.
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Los cortes serán en Alto Comedero y en el loteo El Mollar, por trabajos de mejoras en la red de baja tensión y optimización del servicio.
Corte al mediodía en El Mollar
La segunda interrupción programada será de 12 a 15 horas, aproximadamente, en el loteo El Mollar y zonas aledañas.
En este caso, los trabajos estarán orientados a optimizar la distribución de energía en la red, mejorar la calidad de tensión en los hogares y realizar el cambio de descargadores que protegen el sistema ante sobretensiones.
- Horario: de 12 a 15 horas.
- Zona afectada: loteo El Mollar y alrededores.
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Los cortes serán en Alto Comedero y en el loteo El Mollar, por trabajos de mejoras en la red de baja tensión y optimización del servicio.
Recomendaciones para los usuarios
EJESA pidió a los vecinos de las zonas alcanzadas por los cortes tomar las precauciones necesarias durante los horarios informados. También se recomienda desconectar artefactos eléctricos sensibles y prever el uso de dispositivos que requieran energía durante el tiempo estimado de interrupción.
Lo más importante
- Día: domingo 31 de mayo.
- Lugar: San Salvador de Jujuy.
- Primer corte: de 8 a 11 horas.
- Zona afectada: sector B6 del barrio Alto Comedero y zonas aledañas.
- Segundo corte: de 12 a 15 horas.
- Zona afectada: loteo El Mollar y alrededores.
- Motivo: trabajos de mejora, reemplazo de equipos y optimización de la red eléctrica.
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