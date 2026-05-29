Interrupción programada de energía eléctrica para el centro de San Salvador de Jujuy

EJESA anunció cortes programados. /Imagen ilustrativa

Una interrupción programada de energía eléctrica afectará este sábado 30 de mayo a un sector de San Salvador de Jujuy, según informó EJESA a través de un comunicado oficial. La medida se realizará por trabajos de mejoras en la red eléctrica y requerirá la suspensión temporal del servicio.

El corte está previsto para el horario de 10 a 18 horas, aproximadamente, y alcanzará a usuarios ubicados en barrio Centro, especialmente en el sector comprendido entre avenida Santibáñez, Patricias Argentinas, J. Stevens, General Paz y zonas aledañas.

Lo más importante Día: sábado 30 de mayo.

sábado 30 de mayo. Horario: de 10 a 18 horas, aproximadamente.

de 10 a 18 horas, aproximadamente. Lugar: barrio Centro de San Salvador de Jujuy.

barrio Centro de San Salvador de Jujuy. Zona afectada: entre avenida Santibáñez, Patricias Argentinas, J. Stevens, General Paz y alrededores.

entre avenida Santibáñez, Patricias Argentinas, J. Stevens, General Paz y alrededores. Motivo: trabajos de mejoras en conexiones y renovación de cables subterráneos. image La interrupción del servicio se realizará entre las 10 y las 18 horas, aproximadamente, en calles del centro capitalino.

Por qué se realizará la interrupción Desde la empresa indicaron que las tareas forman parte de un plan de mejoras programadas que requiere la interrupción del servicio para trabajar con seguridad en la zona. Los trabajos apuntan a renovar cables subterráneos y mejorar conexiones claves en los equipos.

Según informaron, estas intervenciones permitirán brindar mayor estabilidad en el servicio eléctrico y mejorar la respuesta ante la demanda energética del sector. Recomendaciones para los vecinos Ante este tipo de interrupciones, se recomienda a los usuarios tomar las precauciones necesarias durante la franja horaria informada, especialmente en viviendas, comercios y oficinas que dependan del suministro eléctrico para sus actividades. También se sugiere desconectar artefactos eléctricos sensibles y prever el uso de dispositivos o herramientas que requieran energía durante el tiempo estimado del corte.

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