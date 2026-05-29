viernes 29 de mayo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
29 de mayo de 2026 - 16:25
Servicios.

Interrupción programada de energía eléctrica para el centro de San Salvador de Jujuy

La interrupción del servicio de energía eléctrica se realizará entre las 10 y las 18 horas, aproximadamente, en calles del centro capitalino.

+ Seguir en
Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
EJESA anunció cortes programados. /Imagen ilustrativa

EJESA anunció cortes programados. /Imagen ilustrativa

Una interrupción programada de energía eléctrica afectará este sábado 30 de mayo a un sector de San Salvador de Jujuy, según informó EJESA a través de un comunicado oficial. La medida se realizará por trabajos de mejoras en la red eléctrica y requerirá la suspensión temporal del servicio.

Lee además
Inerrupcion Programada de luz: Los trabajos incluyen cambio de aisladores, colocación de postes y poda controlada cerca de líneas eléctricas.
Servicios.

Interrupción programada de luz en Arroyo Colorado, Yuto y Tilcara
Inerrupcion Programada de luz: Los trabajos incluyen cambio de aisladores, colocación de postes y poda controlada cerca de líneas eléctricas.
Servicios.

Interrupción de energía eléctrica este miércoles 27 para el corredor San Salvador-Tilcara

El corte está previsto para el horario de 10 a 18 horas, aproximadamente, y alcanzará a usuarios ubicados en barrio Centro, especialmente en el sector comprendido entre avenida Santibáñez, Patricias Argentinas, J. Stevens, General Paz y zonas aledañas.

Lo más importante

  • Día: sábado 30 de mayo.
  • Horario: de 10 a 18 horas, aproximadamente.
  • Lugar: barrio Centro de San Salvador de Jujuy.
  • Zona afectada: entre avenida Santibáñez, Patricias Argentinas, J. Stevens, General Paz y alrededores.
  • Motivo: trabajos de mejoras en conexiones y renovación de cables subterráneos.
image
La interrupci&oacute;n del servicio se realizar&aacute; entre las 10 y las 18 horas, aproximadamente, en calles del centro capitalino.

La interrupción del servicio se realizará entre las 10 y las 18 horas, aproximadamente, en calles del centro capitalino.

Por qué se realizará la interrupción

Desde la empresa indicaron que las tareas forman parte de un plan de mejoras programadas que requiere la interrupción del servicio para trabajar con seguridad en la zona. Los trabajos apuntan a renovar cables subterráneos y mejorar conexiones claves en los equipos.

Según informaron, estas intervenciones permitirán brindar mayor estabilidad en el servicio eléctrico y mejorar la respuesta ante la demanda energética del sector.

Recomendaciones para los vecinos

Ante este tipo de interrupciones, se recomienda a los usuarios tomar las precauciones necesarias durante la franja horaria informada, especialmente en viviendas, comercios y oficinas que dependan del suministro eléctrico para sus actividades.

También se sugiere desconectar artefactos eléctricos sensibles y prever el uso de dispositivos o herramientas que requieran energía durante el tiempo estimado del corte.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Interrupción programada de luz en Arroyo Colorado, Yuto y Tilcara

Interrupción de energía eléctrica este miércoles 27 para el corredor San Salvador-Tilcara

Sin luz desde San Salvador de Jujuy a Tilcara por interrupción programada del servicio

Interrupción de energía eléctrica este viernes en San Salvador de Jujuy y Arroyo Colorado

Palpalá: a un alumno se le cayó la ventana en la mano y tuvieron que operarlo tres veces

Lo que se lee ahora
Tobías, el jujeño que necesita un corazón video
Jujuy.

Un jujeño espera un corazón: Tobías cumplió un año en lista de espera del INCUCAI

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

cortes en Jujuy 
Servicios.

Interrupción de energía eléctrica este viernes en San Salvador de Jujuy y Arroyo Colorado

Foto archivo.
Deportes.

Copa Argentina: se postergó el partido entre Racing y Defensa y Justicia en Jujuy

Tobías, el jujeño que necesita un corazón video
Jujuy.

Un jujeño espera un corazón: Tobías cumplió un año en lista de espera del INCUCAI

Alto Comedero: manejaba alcoholizado, perdió el control y chocó contra un poste. video
Policiales.

Alto Comedero: manejaba alcoholizado, perdió el control y chocó contra un poste

El Xeneize afuera.
Deportes.

Copa Libertadores: Boca Juniors perdió ante Universidad Católica y quedó eliminado

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel