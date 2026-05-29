La historia de Daniel Ponce y la carta de Malvinas: "La escribí apoyado en un cajón de munición"

Un excombatiente de Malvinas recuperó una carta que escribió durante la guerra

Un excombatiente de la Guerra de Malvinas , Daniel Ponce , logró recuperar una carta que había escrito a su madre durante el conflicto bélico de 1982 y que estuvo a punto de ser subastada.

Jujuy. Palpalá: a un alumno se le cayó la ventana en la mano y tuvieron que operarlo tres veces

País. Un excombatiente de Malvinas recuperó una carta que le escribió a su madre durante la guerra

“Esto comenzó hace dos domingos . Me contactó Jesús Lepe, de Mendoza, y me comentó que estaban subastando una carta mía en una plataforma internacional”, contó en Arriba Jujuy. La carta había permanecido desaparecida durante más de cuatro décadas luego de haber sido sustraída mediante un engaño.

Allí inició distintas gestiones para poder recuperarla. “Comenzó a enviarle mensajes a la persona que la subastaba, pero no respondía. Me entró una desesperación porque esta subasta duraba hasta este domingo pasado y si se subastaba era muy posible que pudiera perderla”.

Un excombatiente de Malvinas recuperó una carta que escribió durante la guerra Un excombatiente de Malvinas recuperó una carta que escribió durante la guerra

Fue una maratón a través de los medios de comunicación para lograr recuperarla, algo que finalmente logró. En el texto, el excombatiente relataba parte de lo que atravesaba durante el conflicto y expresaba sus sentimientos hacia su familia.

Qué dice la carta

“La carta estaba escrita en aerograma, que es un papel muy fino. Calque unas monedas de cinco libras que me habían llamado la atención porque eran monedas inglesas. Cuento que a las 16.30 estaba escribiendo la carta, a las 17 oscurece en Malvinas, y después pongo en un momento: ´Son las 18.30, comenzó a lloviznar´”, recordó.

Embed - DANIEL PONCE

“Se ve que le iba escribiendo por etapas. El 29 de abril por ahí estábamos todavía súper tranquilos porque no sabíamos ni lo que nos deparaba el destino ni lo que era la guerra, porque ninguno de los que estábamos había estado en guerra, ni militares ni soldados”, señaló Ponce.

Detalló que seguramente escribió la carta “apoyado en un cajón de munición, porque otra cosa no teníamos ahí como mesa dentro de la trinchera. La escritura es buena porque tenía un 10 en caligrafía, había salido hace dos años del secundario”, indicó.

Un excombatiente de Malvinas recuperó una carta que escribió durante la guerra Un excombatiente de Malvinas recuperó una carta que escribió durante la guerra

La mirada sobre la guerra de Malvinas

Ponce aclaró que pertenecía a la Infantería de Marina de la Armada. “Hay que prepararse psicológicamente para una guerra, porque es lo más duro que hay, lo más cruel que hay. Hay que preparar la mente para matar a un ser humano”.

“La guerra la arman dos personas, como ocurrió en Malvinas: Margaret Thatcher y Galtieri. Y después los soldados somos los que nos toca ir a combatir. Llega un momento que es matar o morir y ahí es donde vienen todas las cuestiones para después poder convivir en nuestra mente quizás con una muerte de un ser humano”.

Qué pasará con la carta

La carta será ahora conservada por la madre del veterano, una mujer de 93 años que finalmente podrá tener en sus manos el mensaje que permaneció perdido durante más de 40 años. “Tita está conmocionada con todo esto, y contenta. Por suerte, más tranquila. Tratamos de cuidarla lo más que se pueda”.

“Le pedí la carta por unos días porque todos quieren verla, pero después va a quedar en poder de ella que es la que toma la decisión de tenerla o no. Tenemos un importante museo de Malvinas aquí en Villa Mercedes, por suerte armado por los veteranos de guerra, así que ella decidirá si va a estar en el museo o lo va a seguir conservando”.

El ex combatiente de Malvinas junto a su madre y la carta El ex combatiente de Malvinas junto a su madre y la carta

Ponce también recalcó que, si aparecen más cartas, “traten de investigar, de buscar, porque detrás de esa carta, si no llega a estar el veterano de guerra, hay una familia que seguramente la va a estar esperando”, aseguró en Canal 4.