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28 de mayo de 2026 - 20:49
Deportes.

Copa Argentina: se postergó el partido entre Racing y Defensa y Justicia en Jujuy

La Academia y el Halcón debían jugar este domingo en Jujuy por los 16avos de final de la Copa Argentina, pero el partido fue postergado.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Foto archivo.

Foto archivo.

El partido entre Racing y Defensa y Justicia por los 16avos de final de la Copa Argentina fue postergado y no se jugará este domingo en Jujuy, como estaba previsto inicialmente.

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El encuentro debía disputarse a las 19 en el estadio 23 de Agosto, de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, pero la AFA decidió reprogramarlo a solo tres días de la fecha pautada. La medida se tomó tras un pedido realizado por la dirigencia de Racing.

Cuándo se jugará Racing vs. Defensa y Justicia

El cruce se disputará después del Mundial 2026, aunque todavía no hay una fecha definida para el partido. De no haber cambios, la sede seguirá siendo el estadio 23 de Agosto de San Salvador de Jujuy.

Estadio 23 de Agosto Copa Argentina
Estadio 23 de Agosto, sede de la Copa Argentina.

Estadio 23 de Agosto, sede de la Copa Argentina.

La postergación se da en medio de una etapa de cambios para ambos equipos. Racing viene de cerrar su semestre deportivo y atraviesa un momento institucional y futbolístico complejo, tras la salida de Gustavo Costas.

Defensa y Justicia, por su parte, acaba de confirmar el regreso de Julio Vaccari como entrenador, por lo que también tendrá más tiempo de trabajo antes del cruce eliminatorio.

Qué pasa con las entradas

La decisión generó malestar entre algunos hinchas que ya habían organizado el viaje a Jujuy, con pasajes y hospedaje reservados.

De acuerdo con la información difundida, quienes ya compraron entradas no tendrán inconvenientes para utilizarlas cuando el partido sea reprogramado y no deberán pagar ningún adicional.

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