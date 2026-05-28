Copa Argentina: se postergó el partido entre Racing y Defensa y Justicia en Jujuy

El partido entre Racing y Defensa y Justicia por los 16avos de final de la Copa Argentina fue postergado y no se jugará este domingo en Jujuy, como estaba previsto inicialmente.
El encuentro debía disputarse a las 19 en el estadio 23 de Agosto, de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, pero la AFA decidió reprogramarlo a solo tres días de la fecha pautada. La medida se tomó tras un pedido realizado por la dirigencia de Racing.
Cuándo se jugará Racing vs. Defensa y Justicia
El cruce se disputará después del Mundial 2026, aunque todavía no hay una fecha definida para el partido. De no haber cambios, la sede seguirá siendo el estadio 23 de Agosto de San Salvador de Jujuy.
Estadio 23 de Agosto Copa Argentina
Estadio 23 de Agosto, sede de la Copa Argentina.
La postergación se da en medio de una etapa de cambios para ambos equipos. Racing viene de cerrar su semestre deportivo y atraviesa un momento institucional y futbolístico complejo, tras la salida de Gustavo Costas.
Defensa y Justicia, por su parte, acaba de confirmar el regreso de Julio Vaccari como entrenador, por lo que también tendrá más tiempo de trabajo antes del cruce eliminatorio.
Qué pasa con las entradas
La decisión generó malestar entre algunos hinchas que ya habían organizado el viaje a Jujuy, con pasajes y hospedaje reservados.
De acuerdo con la información difundida, quienes ya compraron entradas no tendrán inconvenientes para utilizarlas cuando el partido sea reprogramado y no deberán pagar ningún adicional.
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.