Gimnasia de Jujuy va por la Copa Argentina: "Vamos a hacer nuestro partido"

Gimnasia de Jujuy sigue líder en la Primera Nacional, pero este fin de semana tendrá un desafío especial: jugará por Copa Argentina ante Belgrano de Córdoba en Santiago del Estero. “ Va a ser un lindo partido”, dijo David Gallardo.

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“Ni hablar de un partido con un equipo de Primera. Viene de salir campeón y de ganarle a River , que es un gran rival también”, acotó el habilidoso volante y adelantó que “nosotros vamos a hacer nuestro partido”.

Con un buen nivel, Gallardo pudo convertir el fin de semana en el clásico con Gimnasia y Tiro en Salta que terminó empatado. “Una alegría enorme. Más allá que no pudimos traer el triunfo, sirvió para sumar de visitante”, subrayó.

David Gallardo y su gol con Gimnasia de Jujuy David Gallardo y su gol con Gimnasia de Jujuy

Gallardo y su buen nivel

Sobre su rendimiento, dijo que “me siento muy bien. Siento que estoy ayudando al equipo, que es lo más importante”, y marcó que “en el plantel estamos bien con el equipo que tenemos. Hay mucha calidad de jugadores”.

Afirmó que a cualquiera que le toque ingresar “lo va a hacer muy bien. Estamos todos preparados, esperando nomás la seguidilla de partidos”. El Lobo jugará el sábado por Copa Argentina y después el sábado 6 de junio visita a Atlanta; el 13 con San Martín de San Juan y el miércoles 17 ante Nueva Chicago.

La hinchada presente

Gallardo valoró la presencia de los hinchas en Tucumán y Salta. “La verdad que la gente muy bien, siempre acompañando”, y pidió que lo sigan haciendo, “que nos sigan apoyando, que el equipo les va a responder”, cerró.

Venta de entradas para Gimnasia de Jujuy

La organización confirmó la venta de populares para la parcialidad del Lobo por el choque del sábado 15.30 horas en el estadio Madre de Ciudades ante Belgrano de Córdoba. Será el viernes 29 de mayo, de 11 a 18, en las boleterías del estadio 23 de Agosto por calle Santa Bárbara esquina avenida del Éxodo.

Precios de las entradas

Menores Popular (hasta 11 años): $45.000

Popular: $55.000

Desde la organización indicaron que las entradas en boletería se podrán comprar con efectivo o tarjeta de débito, ya que todas las boleterías cuentan con PosNet.