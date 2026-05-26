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26 de mayo de 2026 - 13:16
Deportes.

Copa Argentina confirmó la sede y cambio de horario para Gimnasia de Jujuy vs Belgrano

La organización de Copa Argentina dio a conocer dónde y a qué hora se jugará Gimnasia de Jujuy vs Belgrano por 16avos de final. Finalmente hubo un cambio.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Gimnasia de Jujuy

Gimnasia de Jujuy

El partido entre Gimnasia de Jujuy y Belgrano de Córdoba por los 16avos de final de la Copa Argentina se jugará finalmente en Santiago del Estero. La organización confirmó que el cruce será el sábado 30 de mayo en el Estadio Madre de Ciudades, con una modificación en el horario previsto inicialmente.

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Horario y sede de Gimnasia de Jujuy vs Belgrano

Según confirmó este miércoles la Copa Argentina, el partido entre el Lobo y el Pirata se disputará a las 15.30 y no a las 15, como estaba programado en un principio.

El escenario será el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, sede que ya estaba prevista para el encuentro.

Estadio Único Madre de Ciudades -Santiago del Estero

El pedido de Belgrano para cambiar la sede

La oficialización se conoció luego de que desde Belgrano informaran que habían solicitado trasladar el partido a Córdoba, con la intención de jugarlo en el Estadio Mario Alberto Kempes.

“Hicimos la gestión para traer el partido a Córdoba y que nuestra gente pueda celebrar como corresponde en mayor número. Pero sabemos que está difícil”, confiaron desde Belgrano a La Voz.

Finalmente, el pedido no modificó la sede y el cruce ante Gimnasia de Jujuy se jugará en Santiago del Estero.

Gimnasia de Jujuy Belgrano

El árbitro del partido

Días atrás se confirmó que Daniel Zamora será el árbitro del encuentro entre Gimnasia de Jujuy y Belgrano.

En la terna arbitral estará acompañado por Hugo Páez como asistente 1 y Federico Cano como asistente 2. En tanto, Julián Beligoy será el cuarto árbitro.

Entradas: cuánto salen y cuándo se venden

Aún los organizadores del certamen no dieron a conocer desde cuándo se pondrán a la venta las entradas para ambas parcialidades, ni tampoco detallaron los puntos de venta. Asimismo, tampoco anunciaron los montos de las entradas y cómo será la división de sectores.

Embed - #SedesEn1Minuto Estadio Único Madre de Ciudades (Santiago del Estero)

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