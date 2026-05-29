Nicolás Mendoza, el jujeño de 12 años que ya es top 12 del tenis argentino

Con apenas 12 años, Nicolás Mendoza ya ocupa un lugar entre los mejores tenistas juveniles de Argentina . El joven jujeño participa en competencias nacionales , entrena desde pequeño y actualmente se ubica en el puesto 12 del ranking argentino de su categoría. En una entrevista radial, habló de sus objetivos deportivos, su relación con la presión de competir y los próximos torneos que afrontará en las próximas semanas.

El adolescente contó que comenzó a jugar al tenis entre los cinco y seis años. Su acercamiento al deporte surgió por un amigo de su padre que los invitó al club. Desde entonces mantuvo una rutina de entrenamiento constante y empezó a competir en distintos certámenes juveniles del país.

Durante la charla también mencionó a sus referentes dentro del circuito internacional. Su jugador favorito es el español Carlos Alcaraz, mientras que entre los argentinos eligió a Francisco Cerúndolo . Además, aseguró que el torneo que más le gustaría disputar en el futuro es Roland Garros, uno de los Grand Slam más importantes del tenis mundial.

Nicolás Mendoza forma parte del reducido grupo de jugadores juveniles que aparecen entre los primeros puestos del ranking nacional argentino. Actualmente se encuentra en el lugar número 12 de su categoría, un dato que despertó sorpresa durante la entrevista por la corta edad del deportista.

Lejos de mostrarse relajado por el presente que atraviesa, el joven tenista dejó en claro que busca seguir creciendo dentro del circuito. Explicó que cada torneo modifica el ranking y que analiza constantemente sus resultados para intentar subir posiciones.

También relató cómo vive los partidos y la presión previa a salir a la cancha. Según comentó, antes de competir siente nervios y tensión, aunque esas sensaciones desaparecen durante el peloteo inicial. Después, durante el encuentro, intenta mantener la calma incluso cuando las cosas no salen como espera.

Cómo maneja las emociones dentro de la cancha

Uno de los puntos que más llamó la atención durante la entrevista fue la manera en la que Nicolás Mendoza habla sobre la derrota y el manejo emocional en el tenis. El joven deportista sostuvo que no siempre se gana y explicó que existen partidos en los que uno puede divertirse más y otros donde aparecen el enojo o la frustración.

El tenista jujeño señaló que en esos momentos trata de identificar qué errores está cometiendo para corregirlos durante el partido. También reconoció que parte de ese aprendizaje llegó gracias al acompañamiento de sus entrenadores.

“Hay que mantener la calma”, expresó durante la conversación al hablar sobre la exigencia mental que implica el tenis, un deporte individual donde cada jugador enfrenta los partidos sin compañeros dentro de la cancha.

Además, destacó el trabajo de sus profesores y especialmente el acompañamiento de Javier, entrenador que trabaja con él desde que tenía aproximadamente siete años.

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Los próximos torneos que jugará Nicolás Mendoza

En las próximas semanas, Nicolás Mendoza disputará nuevas competencias fuera de Jujuy. Según adelantó, dentro de dos semanas participará en el Regional de Tucumán, donde buscará llegar al menos a semifinales.

Luego tendrá un nuevo desafío en Rosario, sede de un torneo nacional que reunirá a jugadores de distintos puntos del país. Allí el objetivo será alcanzar cuartos de final o semifinales.

Mientras continúa con sus estudios y los entrenamientos diarios, el joven deportista mantiene actividad constante dentro del calendario juvenil argentino y suma experiencia en cada presentación.

El tenis juvenil en Jujuy y el crecimiento de nuevos talentos

La aparición de jóvenes jugadores en competencias nacionales también vuelve a poner el foco sobre el crecimiento del tenis juvenil en Jujuy. En los últimos años, distintos deportistas de la provincia lograron participación en torneos regionales y nacionales, representando a clubes locales y academias de formación.

En ese contexto, Nicolás Mendoza aparece como una de las promesas jujeñas dentro de su categoría, con presencia en rankings nacionales y participación regular en certámenes fuera de la provincia.