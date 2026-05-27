Un jujeño conquistó Medellín: dos medallas de oro y una de plata en gimnasia

El gimnasta jujeño Karim Jure volvió de Colombia con una actuación destacada en el Campeonato Panamericano de Gimnasia en Trampolín disputado en Medellín, donde consiguió dos medallas de oro y una de plata representando a la Argentina.

Deportes. Con 15 años, un jujeño competirá en un Panamericano de gimnasia con la Selección Argentina

El deportista participó en dos competencias diferentes: la Copa Panamericana de Clubes y el Campeonato Panamericano, enfrentándose a atletas de distintos países del continente.

Karim explicó que las medallas doradas llegaron en la Copa Panamericana de Clubes, mientras que la plateada la obtuvo en el Campeonato Panamericano. “Se hicieron dos torneos. Los dos oros los saqué dentro de la Copa Panamericana de Clubes y la medalla dentro del otro torneo del campeonato”, contó.

Además, detalló que en una de las competencias participó en la categoría Junior, reservada para gimnastas de 15 y 16 años que previamente deben alcanzar un puntaje clasificatorio.

Karim Jure - Panamericano 2026

Competir con los mejores de América

En Medellín participaron delegaciones de países como Estados Unidos, Canadá, México, Brasil y Perú. Karim destacó la importancia de compartir torneo con atletas de alto nivel internacional. “Me gustó mucho ir y verlos competir”, expresó durante la entrevista.

También contó que ya había enfrentado anteriormente a algunos gimnastas brasileños y peruanos en otras competencias continentales. Más allá de los resultados, uno de los aspectos que más llamó la atención fue la tranquilidad con la que afrontó cada presentación. Consultado sobre los nervios de competir, respondió con naturalidad: “En la competencia los manejo muy bien”.

Karim Jure - Panamericano 2026 (2)

Los próximos desafíos

Luego del gran desempeño en Colombia, Karim ya piensa en sus próximos objetivos deportivos. Entre ellos aparece la Copa Joe Siciliano, un torneo que se disputará próximamente en Buenos Aires. “Siempre se tiene la idea de hacer un poco más que la última vez”, aseguró el gimnasta jujeño.