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25 de mayo de 2026 - 17:45
Deportes.

Santiago Ferrari ganó el Panamericano 2026 en Doble Mini Trampolín

El atleta jujeño Santiago Ferrari ganó la medalla de oro en Doble Mini Trampolín durante el Panamericano 2026.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Santiago Ferrari ganó el Panamericano 2026 en Doble Mini Trampolín

Santiago Ferrari ganó el Panamericano 2026 en Doble Mini Trampolín

Santiago Ferrari se consagró campeón 2026 en la disciplina Doble Mini Trampolín, durante el Campeonato Panamericano disputado en Medellín, Colombia. Con una puntuación final de 28.600, logró quedarse con la medalla de oro y subir a lo más alto del podio.

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El deportista jujeño compitió en Doble Mini Trampolín y consiguió el primer puesto frente a los mejores exponentes del continente. A lo largo de la competencia, Ferrari mostró precisión, técnica y una ejecución impecable, factores que fueron clave para imponerse en la final.

Santiago Ferrari ganó el Panamericano 2026 en Doble Mini Trampolín
Santiago Ferrari ganó el Panamericano 2026 en Doble Mini Trampolín

Santiago Ferrari ganó el Panamericano 2026 en Doble Mini Trampolín

Santiago Ferrari ganó el Panamericano 2026 en Doble Mini Trampolín
Santiago Ferrari ganó el Panamericano 2026 en Doble Mini Trampolín

Santiago Ferrari ganó el Panamericano 2026 en Doble Mini Trampolín

Qué dijo Santiago Ferrari tras el oro

“Muy feliz por este resultado y por seguir creciendo en este deporte que tanto amo”, posteo en sus redes el atleta. “Pero también entendiendo que nada de esto se logra solo y que detrás de cada competencia hay un equipo acompañando en cada paso”.

“Y en especial gracias a Dari, porque aunque nuestro camino juntos recién empieza, me enseñaste algo muy importante, que este deporte también puede vivirse con tranquilidad, compañerismo y disfrutando el proceso”, agregó.

Santiago Ferrari ganó el Panamericano 2026 en Doble Mini Trampolín
Santiago Ferrari ganó el Panamericano 2026 en Doble Mini Trampolín

Santiago Ferrari ganó el Panamericano 2026 en Doble Mini Trampolín

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