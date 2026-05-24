Franco Colapinto logró su mejor posición histórica en la F1: terminó 6° en el GP de Canadá

Franco Colapinto tuvo una actuación histórica en el Circuito Gilles Villeneuve al finalizar sexto en el Gran Premio de Canadá, su mejor resultado desde que llegó a la Fórmula 1 . El argentino completó una carrera sólida, aprovechó abandonos clave y volvió a sumar fuerte para Alpine.

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Con este resultado, Colapinto alcanzó los 20 puntos en el Campeonato de Pilotos y sigue consolidándose en la máxima categoría del automovilismo mundial.

El piloto argentino tuvo una gran largada y rápidamente ganó posiciones gracias al abandono de Arvid Linblad y a una estrategia fallida de McLaren. Desde ese momento, Franco mantuvo un ritmo competitivo y constante con el Alpine.

Incluso, t ras el abandono de George Russell por problemas técnicos, Colapinto escaló hasta el sexto puesto . El argentino sufrió un pequeño despiste luego de cambiar neumáticos y llegó a rozar el muro con las gomas duras todavía frías, aunque sin consecuencias importantes para el auto.

Finalmente, logró sostener el ritmo y cruzó la bandera a cuadros en una histórica sexta posición.

image Franco Colapinto P6 haciendo su mejor carrera en la Formula 1

Alpine sumó fuerte en Canadá

El equipo francés tuvo un gran fin de semana en Montreal. Pierre Gasly también protagonizó una buena remontada: largó 14° y terminó octavo, permitiendo que Alpine se afiance en el quinto puesto del Campeonato de Constructores.

La actuación de ambos pilotos alimenta la ilusión del equipo de seguir creciendo durante la temporada.

Antonelli ganó otra vez y domina la Fórmula 1

La victoria quedó en manos de Andrea Kimi Antonelli, que consiguió su cuarto triunfo consecutivo con Mercedes y se consolida como líder del campeonato.

El joven italiano mantuvo intensos duelos en pista con George Russell antes del abandono de su compañero, situación que le permitió controlar la carrera hasta el final. Lewis Hamilton, con Ferrari, y Max Verstappen, de Red Bull, completaron el podio en Canadá.

Cuándo vuelve a correr Colapinto

La próxima fecha de la Fórmula 1 será el tradicional Gran Premio de Mónaco. La actividad en las calles del Principado se desarrollará entre el 5 y el 7 de junio, en uno de los circuitos más emblemáticos del calendario.