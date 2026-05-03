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3 de mayo de 2026 - 16:15
Deportes.

Franco Colapinto terminó séptimo en Miami y sumó puntos clave para Alpine

Franco Colapinto terminó séptimo en el Gran Premio de Miami. El argentino completó una carrera fenomenal para sumar cuatro puntos con Alpine.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Miami

Franco Colapinto en el Gran Premio de Miami

septimoFranco Colapinto protagonizó una destacada actuación en el Gran Premio de Miami al finalizar en el octavo puesto, luego paso al séptimo, y sumar cuatro puntos importantes para su equipo, Alpine F1 Team. Con este resultado, igualó su mejor registro en la máxima categoría, logrado en 2024 cuando fue octavo con Williams en Azerbaiyán.

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La carrera tuvo como gran ganador al joven Andrea Kimi Antonelli, quien consiguió su tercera victoria consecutiva con Mercedes y se consolidó como líder del campeonato. El podio lo completaron los pilotos de McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri.

Colapinto construyó su resultado con una carrera sólida e inteligente. Tras una largada complicada, supo capitalizar un trompo de Max Verstappen en los primeros metros para ganar posiciones y meterse rápidamente en la pelea. A partir de allí, administró de gran manera el rendimiento de su monoplaza y los neumáticos medios, llegando incluso a ubicarse cuarto momentáneamente gracias a las paradas en boxes de sus rivales.

Franco Colapinto
Franco Colapinto,

Franco Colapinto,

Luego de su detención, el piloto argentino se asentó en el octavo lugar y mantuvo un ritmo consistente que le permitió sacar una amplia diferencia sobre Carlos Sainz. Además, el abandono temprano de su compañero Pierre Gasly, tras un toque con Liam Lawson, dejó a Colapinto como único representante de Alpine en pista.

Subió al séptimo

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) confirmó una sanción de 20 segundos a Charles Leclerc en el Gran Premio de Miami, por lo que Franco Colapinto pasó del octavo al séptimo puesto en la clasificación final de la carrera.

El corredor argentino sumó seis puntos para Alpine en el Campeonato de Pilotos y de Constructores, en vez de los cuatro que se le habían otorgado originalmente después de la competencia.

La competencia también tuvo un desenlace agitado: Charles Leclerc sufrió un golpe contra el muro en la última vuelta que lo relegó al sexto puesto, por detrás de George Russell y Verstappen.

Fuera de la pista, la previa del Gran Premio estuvo marcada por la presencia de Lionel Messi, quien visitó el paddock junto a su familia e incluso se subió al monoplaza de Antonelli, en un encuentro que también incluyó un saludo con Colapinto.

Franco Colapinto y su futuro

Con estos puntos, el argentino sigue sumando experiencia y escaló posiciones en el campeonato. La próxima cita de la Fórmula 1 será el Gran Premio de Canadá, que se disputará en el circuito Gilles Villeneuve con formato especial de sprint y carrera principal el domingo 24 de mayo a las 17:00 (hora argentina).

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