Abrieron la inscripción para 40 guardaparques nacionales: fecha y requisitos

La Administración de Parques Nacionales abrió una nueva convocatoria para incorporar 40 guardaparques nacionales en todo el país, en cargos vacantes y financiados de planta permanente, categoría Guardaparque GT-2 del Agrupamiento Técnico. La medida fue publicada oficialmente y apunta a sumar personal para tareas de campo vinculadas con conservación, control, turismo y atención en áreas protegidas.

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La inscripción será electrónica y estará habilitada desde el 12 de mayo de 2026 a las 8:00 hasta el 2 de junio de 2026 a las 23:59 . Desde Parques Nacionales informaron que el trámite se iniciará a través de la web oficial del organismo, donde ya figura la sección “Convocatoria a Guardaparques 2026” con la normativa y la documentación necesaria para anotarse.

Entre los requisitos excluyentes figuran ser argentino nativo, por opción o naturalizado , tener entre 18 y 34 años al momento de la postulación, aprobar todas las pruebas y etapas del proceso de selección y contar con un título terciario o universitario de pregrado , oficialmente reconocido, de una carrera de al menos dos años y afín a la función.

El perfil buscado es el de una persona en condiciones de realizar tareas operativas en terreno: control y vigilancia en áreas protegidas, fiscalización de actividades, atención a visitantes o pobladores, además de participación en proyectos de investigación, monitoreo ambiental, extensión y educación ambiental.

r 40 guardaparques nacionales Abren la convocatoria para sumar 40 guardaparques nacionales: aptitudes y condiciones laborales

Cómo sigue el proceso

Quienes superen la selección deberán realizar un curso inicial de un año en Embalse, Córdoba, en un centro de formación y capacitación en áreas protegidas. Según informó La Nación, los seleccionados se alojarán allí y tendrán todos los gastos cubiertos durante esa etapa. Una vez aprobado el curso, recibirán el uniforme definitivo y se les asignará destino.

Ese destino podrá ser cualquiera de las 55 áreas protegidas que componen el sistema nacional de Parques Nacionales. Es decir, no se trata de una convocatoria atada a una provincia específica, sino a la posibilidad de trabajar en distintos puntos del país, de acuerdo con las necesidades del organismo.

El proceso de selección consta de seis instancias eliminatorias que los postulantes deben completar con éxito para acceder al cargo:

Evaluación y revisión de antecedentes de formación y laborales

Evaluación técnica

Evaluación de habilidades prácticas

Una vez atravesada esa preselección, se continúa a:

Entrevista laboral

Evaluación del perfil psicológico

Curso de habilitación (específico para la tarea a realizar)

Los nuevos agentes realizarán tareas de vigilancia, control de actividades humanas y atención a residentes o visitantes en las reservas naturales. También participarán en tareas de monitoreo ambiental y programas de educación.

Esta convocatoria se enmarca en la Ley 27.798 de Presupuesto General y busca dotar de recursos humanos a estos sitios estratégicos para la biodiversidad del país.

El organismo mencionado explicó que, en caso de dudas o consultas particulares sobre el procedimiento administrativo, los interesados pueden contactarse con su área de recursos humanos mediante el correo electrónico designado: [email protected].