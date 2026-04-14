Abre la inscripción a residencias de salud en Jujuy: cupos y especialidades

La provincia de Jujuy oficializó la apertura del proceso de inscripción para el Sistema Provincial de Residencias de Ciencias de la Salud 2026 . La convocatoria, que ofrece un total de 82 cupos distribuidos en 28 especialidades, se presenta como una instancia central en la formación de profesionales y en el fortalecimiento del sistema público de salud.

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El Ministerio de Salud provincial informa que las inscripciones se realizarán de manera presencial entre el 4 y el 15 de mayo. La propuesta se dirige a egresados universitarios vinculados al ámbito sanitario, tanto en disciplinas médicas como no médicas, quienes podrán acceder a una capacitación intensiva con dedicación exclusiva.

El sistema de residencias se estructura como un programa de formación en servicio, con acompañamiento docente y supervisión profesional en cada sede. La modalidad incluye carácter remunerado, renovación anual y un esquema de aprendizaje progresivo en escenarios reales de atención.

La oferta formativa se organiza en cinco sedes principales, con especialidades adaptadas a las necesidades sanitarias de la provincia, distribuidas de la siguiente manera:

Hospital Materno Infantil

Terapia Intensiva Pediátrica Post Básica

Enfermería Neonatal

Tocoginecología

Pediatría

Neonatología Articulada

Neonatología Post Básica

Cirugía Infantil

Hospital Pablo Soria

Clínica Médica

Anestesiología

Anatomía Patológica

Bioquímica Clínica

Cirugía General

Enfermería en Cuidados Críticos del Adulto

Ortopedia y Traumatología

Cardiología

Terapia Intensiva Adultos

Hospital San Roque

Medicina General y/o Familiar

Clínica Médica

Infectología y/o Medicina Tropical

Hospital Dr. Néstor Sequeiros

Psiquiatría – RISAM

Psicología – RISAM

Trabajo Social – RISAM

Educación para la Salud – RISAM

Enfermería – RISAM

Comunicación Social – RISAM

Terapia Ocupacional – RISAM

Musicoterapia – RISAM

Departamento SUNIBROM

Bioquímica Bromatológica

Cronograma completo del proceso

El calendario oficial establece etapas claras para el ingreso 2026. La publicación de cupos se realizó el 7 de abril, mientras que el Examen Único Provincial tendrá lugar el 1 de julio.

Posteriormente, el 6 de julio se difundirán las notas del examen y el 13 de julio se conocerá el orden de mérito por disciplina. La elección de especialidades se llevará adelante entre el 20 y el 24 de julio.

La adjudicación de cargos se concretará del 27 al 31 de julio. Luego, durante agosto, se realizará el examen psicofísico obligatorio. El inicio de actividades está previsto para el 1 de septiembre.

Requisitos y documentación obligatoria

Para participar del proceso, los postulantes deberán contar con nacionalidad argentina. En el caso de residencias básicas, el título no podrá superar los cinco años de antigüedad, mientras que para las post básicas el límite se extiende a nueve años.

La inscripción exige la presentación de documentación completa, tanto en original como copia. Entre los requisitos figuran DNI, constancia de CUIL, título universitario o certificado en trámite, analítico con promedio, antecedentes penales actualizados y currículum vitae con respaldos.

También se solicita una declaración jurada de situación laboral y la planilla de inscripción provincial. La certificación de documentos se realizará en la Unidad de Residencias al momento de la entrega.

Los interesados, podrán solicitar información en: