El 19 de abril habrá entrada gratuita al museo del Cabildo

El Museo del Cabildo de San Salvador de Jujuy ofrecerá entrada gratuita el próximo 19 de abril, en una jornada especial por el 433° aniversario de la fundación de la ciudad . La propuesta permitirá a vecinos y turistas recorrer uno de los espacios más emblemáticos del patrimonio jujeño sin costo y durante todo el día.

La apertura se realizará desde las 9:00 hasta las 18:00, con acceso libre y sin necesidad de inscripción previa . La iniciativa busca facilitar el acercamiento a la historia local a través de un recorrido por las salas del edificio histórico.

La actividad se suma a las celebraciones por la fundación de San Salvador de Jujuy, una fecha que cada año convoca a distintas propuestas culturales en la capital provincial.

Cabildo de Jujuy. Cabildo de Jujuy.

Un recorrido gratuito por la historia jujeña

Durante la jornada, el público podrá ingresar al museo y recorrer sus espacios con total libertad. El Cabildo conserva parte de la memoria institucional y social de la ciudad, con sectores que reflejan distintas etapas de su desarrollo.

El edificio se ubica en pleno centro y forma parte del circuito histórico local. Su arquitectura y su valor simbólico lo posicionan como uno de los puntos más representativos de San Salvador de Jujuy.

La posibilidad de acceder sin costo busca ampliar la participación y acercar a nuevos públicos a la historia de la ciudad en una fecha significativa.

Museo del Cabildo

La fundación de San Salvador de Jujuy

El 19 de abril de 1593 marcó un punto de inflexión en la historia del norte argentino con la fundación de San Salvador de Jujuy, establecida por el capitán Francisco de Argañaraz y Murguía en el valle que hoy ocupa el centro de la ciudad. La creación de este asentamiento no surgió de manera espontánea, sino como resultado de un proceso complejo que incluyó intentos fallidos previos y una fuerte resistencia de los pueblos originarios de la región.

El acto fundacional se realizó bajo las formalidades de la época, con la toma de posesión del territorio en nombre del rey y la organización institucional inicial, que incluyó la designación de autoridades y la creación del Cabildo. Ese proceso dio inicio a una ciudad que, con el paso de los siglos, se consolidó como capital provincial y referencia histórica del noroeste argentino.