Fútbol infantil: 154 equipos jugarán el torneo Gambeteando 2026

Más de 2500 chicos participarán este fin de semana del torneo de fútbol infantil Gambeteando 2026 , una de las competencias más convocantes de la provincia. La actividad comenzará este sábado en el Complejo del Bosque, en barrio Higuerillas, y reunirá a 154 equipos de Jujuy y de distintas provincias del país.

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El entrenador Diego Coca, uno de los organizadores, destacó la expectativa que generó esta nueva edición y aseguró que la convocatoria superó lo esperado. “La verdad que estoy ansioso para que ya llegue el día sábado, contento y feliz por la convocatoria de equipos que tuvimos este año”, expresó.

La nueva edición del Gambeteando 2026 contará con equipos de Entre Ríos, Santiago del Estero, Salta y otras provincias, además de una fuerte presencia de clubes y escuelitas de Jujuy.

Para los organizadores, el crecimiento del torneo es parte de un trabajo que busca superarse en cada edición y ofrecerles a los chicos una experiencia deportiva distinta, con competencia, convivencia y aprendizaje.

“Esa es la idea, ir año a año superándonos, permitiéndoles a los chicos que tengan otro roce y que puedan jugar con chicos de otras provincias” “Esa es la idea, ir año a año superándonos, permitiéndoles a los chicos que tengan otro roce y que puedan jugar con chicos de otras provincias”

El torneo ya tiene los cupos completos y los horarios fueron enviados con anticipación para que los equipos visitantes puedan organizar sus viajes y las delegaciones locales coordinen su participación.

Dónde y cuándo se juega

La competencia se desarrollará desde el sábado y continuará durante el domingo y lunes en el Complejo del Bosque, ubicado en barrio Higuerillas.

Según detalló el entrenador, la actividad comenzará cada jornada a las 8:40 de la mañana y se extenderá hasta las 18:20, con una agenda cargada de partidos para las distintas categorías.

“Ya todos los detalles están pulidos, así que estamos esperando el día nomás”, señaló Coca, quien también agradeció la predisposición de los clubes de liga y de los equipos de la provincia que acompañan la propuesta.

Embed - MÁS DE 2500 CHICOS JUGARÁN EL GAMBETEANDO 2026

El valor de competir en Jujuy

Más allá de los números, el torneo tiene un fuerte valor deportivo y social. Para muchos chicos, la posibilidad de jugar contra equipos de otras provincias representa una oportunidad de crecimiento sin tener que afrontar los costos de un viaje largo.

“Los padres trabajan, hacen rifas, venden empanadas, todo para poder solventar gastos e ir a los torneos” “Los padres trabajan, hacen rifas, venden empanadas, todo para poder solventar gastos e ir a los torneos”

Coca remarcó que, durante el año, suelen realizar viajes a diferentes provincias, pero que muchas veces eso implica un gran esfuerzo para las familias. “Los padres trabajan, hacen rifas, venden empanadas, todo para poder solventar gastos e ir a los torneos”, contó.

Por eso, organizar una competencia de esta magnitud en Jujuy permite que los equipos locales tengan ese “roce” futbolístico sin salir de la provincia. También les da a los chicos la posibilidad de medirse con otros rivales, compartir con nuevos grupos y vivir una experiencia que va más allá del resultado.

“Es una competencia sana, para que mejoren día a día”, resumió el entrenador. “Es una competencia sana, para que mejoren día a día”, resumió el entrenador.

Gambeteando 2026 se perfila así como una verdadera fiesta del fútbol infantil, con cientos de familias acompañando y miles de chicos disfrutando de un fin de semana a puro deporte.

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