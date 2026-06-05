Fútbol, familia y terrenos: el loteo Tipuana apuesta al deporte comunitario con un torneo relámpago en El Ceibal

Agostini Desarrollos Inmobiliarios organiza el primer Torneo Relámpago Copa ADI , un evento deportivo recreativo y familiar que tendrá lugar el próximo sábado 13 de junio de 9 a 17 hs. en el predio del loteo Tipuana, sobre la Ruta Nacional 9, km 14, en El Ceibal. La jornada es de acceso libre y gratuito, y busca generar comunidad en torno al proyecto urbanístico que lleva adelante la desarrolladora jujeña.

El torneo contará con tres divisiones: infantil mixto (7 a 9 años), infantil mixto (10 a 12 años) y masculino. La categoría femenina ya cerró su cupo. Los primeros puestos masculino y femenino se llevan asado completo y camisetas para todo el equipo; el segundo puesto, una choripaneada grupal. Además, habrá sorteo de un televisor entre todos los asistentes presentes en el predio. El evento incluye árbitros, ambulancia, baños químicos y venta de comidas en el lugar. Las inscripciones cierran el 6 de junio en www.copa-adi.co m com o por WhatsApp al 388-462-4099.

La iniciativa no es casual. Tipuana es el nuevo loteo abierto de Agostini Desarrollos Inmobiliarios en El Ceibal, zona que viene consolidándose como una de las apuestas de crecimiento residencial más interesantes del corredor de la RN 9. El evento es, a la vez, una invitación a conocer el predio y vivir en primera persona el entorno donde podría estar la futura vivienda de una familia.

Torneo relámpago.

Oferta de Junio

Tipuana 2 — Lotes en preventa con condiciones que no se repiten.

Para quienes visiten el predio durante el torneo, hay una razón adicional para consultar: Agostini ofrece durante este mes condiciones de acceso especialmente atractivas para ingresar a Tipuana 2, la segunda etapa del barrio abierto ubicado en el mismo predio de El Ceibal.

Superficie: 450 m²

Anticipo mínimo: $ 145.000

Cuotas: Hasta 149 cuotas (se pueden adelantar las cuotas que uno desee)

Precio lista: $ 21.750.000

Descuento contado: 20% off

Precio contado: $ 17.400.000

El barrio contará con energía eléctrica, agua potable, calles enripiadas, cordón cuneta, laguna y plaza infantil. La finalización de la obra de infraestructura se estima en 5 años. Las cuotas se actualizan mensualmente según el Índice de la Construcción (CAC).

Más información en www.tipuana360.com, donde se podrá realizar la visita virtual a todo el predio e incluso hacer la cotización online.

Desde una perspectiva de inversión, ingresar a una preventa en un corredor con creciente demanda residencial, con financiamiento a largo plazo y la posibilidad de un descuento del 20% al contado, es una combinación difícil de encontrar en el mercado actual.

Para más información, contactarse al 3884624099 o visitar la oficina comercial cita en calle José de la Iglesia 1390, S. S. de Jujuy.

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