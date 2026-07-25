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25 de julio de 2026 - 12:10
Jujuy.

Casi el 10% de los estudiantes jujeños en Córdoba recibe apoyo psicológico

Cientos de estudiantes jujeños reciben asistencia psicológica en Córdoba, mientras crecen las dificultades económicas y los regresos a Jujuy.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Casi el 10%de los estudiantes jujeños recibe apoyo psicológico (Foto generada con IA)

Casi el 10% de los estudiantes jujeños recibe apoyo psicológico (Foto generada con IA)

La situación emocional de los estudiantes jujeños que viven en Córdoba genera preocupación. Desde la Casa de Jujuy advirtieron que una importante cantidad de jóvenes requiere actualmente atención psicológica, en un contexto atravesado por las dificultades económicas, el costo de vida y los problemas para sostener los estudios lejos de sus familias.

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Alberto del Cura, titular de la institución, explicó que cuentan con una médica y cinco psicólogos para acompañar a los estudiantes que necesitan asistencia. “Hay 273 chicos que estamos tratando, que no tienen obra social, sobre una masa más o menos de 3.000. El 10% tiene atención psicológica, eso es una cuestión anómala”, señaló.

La salud mental, una de las principales preocupaciones

La Casa de Jujuy brinda acompañamiento a jóvenes que atraviesan distintas situaciones vinculadas con la adaptación, la economía, la salud y las exigencias propias de estudiar lejos de su provincia. Según explicó Del Cura, el nivel de demanda de atención psicológica resulta significativo dentro del universo de estudiantes que reciben asistencia directa.

Alberto del Cura, director de la Casa de Jujuy en Córdoba.

Alberto del Cura, director de la Casa de Jujuy en Córdoba.

El organismo cuenta actualmente con médicos, psicólogos, odontólogos y nutricionistas, además de acuerdos para facilitar la atención de quienes no poseen cobertura médica. “Tratamos de paliar esa situación”, expresó el funcionario al describir el trabajo que realizan con los jóvenes.

La crisis económica también impacta en los estudiantes

El escenario se vuelve más complejo por las dificultades económicas que atraviesan muchas familias para sostener a sus hijos en Córdoba. Del Cura sostuvo que el costo de vida es uno de los factores que más afecta a los estudiantes, especialmente por el valor de los alquileres, la alimentación y el transporte.

“El costo de vida en Córdoba es altísimo para vivir, para viajar. El sábado pasado aumentó un 25% el transporte, por ejemplo, y son situaciones que las ven los padres, las ven los chicos y por ahí se hace imposible”, explicó. Estas dificultades no solo repercuten en la continuidad académica, sino también en el bienestar cotidiano de los jóvenes que deben afrontar la distancia familiar y la incertidumbre sobre si podrán sostener sus estudios.

Cerca del 20% debió dejar la presencialidad

La Casa de Jujuy también detectó que cerca del 20% de los estudiantes jujeños que cursaban en Córdoba debió abandonar sus estudios presenciales o regresar a la provincia. “En su mayoría son chicos que empezaron y se volvieron. Desgraciadamente nosotros vemos desde hace tiempo este fenómeno. Es una crisis nacional que no escapa hoy a la provincia de Jujuy”, afirmó Del Cura.

El seguimiento se realiza a través de un registro de los estudiantes que se acercan a la institución al llegar a Córdoba. “A su vez vemos que hay muchos chicos que los llamamos y ya no atienden, o te dicen ‘me volví’”, explicó.

Atención a estudiantes jujeños de Córdoba

Atención a estudiantes jujeños de Córdoba

También aumentaron los pedidos de ayuda

Otro indicador de la situación es el incremento de las solicitudes de asistencia alimentaria y sanitaria. Desde la institución señalaron que cada vez son más los estudiantes que recurren a bolsones de alimentos o solicitan atención médica debido a que no cuentan con obra social o no pueden afrontar determinados gastos.

La Casa de Jujuy mantiene además un acuerdo con la Universidad Nacional de Córdoba para que los jóvenes puedan atenderse en hospitales universitarios. “Son paliativos que estamos viendo ante la necesidad recurrente, cada día peor, de esta situación que no escapa a ningún lugar del país”, sostuvo Del Cura.

Qué asistencia reciben los estudiantes

Actualmente, la Casa de Jujuy tiene registrados aproximadamente 9.200 estudiantes y ofrece distintas herramientas para intentar reducir el impacto económico y emocional de vivir lejos de la provincia.

Entre los beneficios se encuentran descuentos en viajes hacia Jujuy, convenios con alrededor de 110 comercios, fotocopias gratuitas, descuentos en gimnasios y actividades culturales. También se trabaja para que determinados estudiantes puedan realizar prácticas o pasantías en Jujuy sin perder la continuidad académica con sus universidades de Córdoba.

El objetivo, explicaron, es generar alternativas que permitan sostener las trayectorias educativas y, al mismo tiempo, acompañar a quienes atraviesan dificultades económicas, sanitarias o emocionales.

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