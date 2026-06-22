La jujeña Eluney Sosa participó de la competencia El Canguro Matemático, donde logró el segundo lugar y la medalla de plata . La estudiante de la Escuela Pilar Bermúdez , recibió un reconocimiento del establecimiento escolar por su desempeño en la competencia nacional.

Mónica Flores es directiva de la Escuela Pilar Bermúdez , donde concurre Elunay concurre el sexo grado. “Estamos realmente orgullosos de nuestra alumna que participa en torneos y competencias de matemática. Estamos realmente orgullosos de ella. Toda la comunidad educativa está orgullosa”.

Eluney Sosa aseguró que “ siento mucha felicidad y orgullo, me siento contenta. No tengo palabras para expresar la emoción que tengo”, y destacó el acompañamiento de sus padres y su familia. También le dejó un mensaje a los estudiantes de Jujuy que tienen sueños para su futuro.

Una estudiante jujeña brilló en una competencia de matemática Una estudiante jujeña brilló en una competencia de matemática

“Dejemos de usar tanto la tecnología, que la matemática es linda y que intenten cualquier cosa. Que se pongan una meta y que no se rindan, porque es algo hermoso. La matemática, la lengua y todas las metas que nos propongamos las podemos lograr si ponemos de nuestra parte”.

“Ya demostró que tiene un buen razonamiento”

Mientras la madre de la estudiante jujeña dijo que se siente “demasiado orgullosa de mi hija. Ella, desde cuarto grado, ya demostró que tiene un buen razonamiento. En quinto grado obtuvo una medalla de bronce. Siempre le pregunto si quiere seguir, porque realiza un entrenamiento y practica todos los días durante una hora, con uno o dos ejercicios. Ella me dice que sí, que le gusta y que quiere continuar”.

“Nosotros no contábamos con una computadora. Entonces tuvimos que hacer un geoplano, que armamos con una madera y clavitos. Con las ligas de colores que compramos, ella arma las figuras geométricas para calcular los lados y darse cuenta de cuándo tiene que desarmar una figura, porque son muy complejos los ejercicios que realiza”, detalló.

Qué es El Canguro Matemático

Es una competencia que se desarrolla en una sola ronda con el objetivo de promover la difusión de la cultura matemática básica por todos los medios, en particular organizando una competencia a modo de juego que debe realizarse el mismo día en todos los países participantes, y cuya meta es estimular y motivar la mayor cantidad posible de alumnos, complementando otras actividades.