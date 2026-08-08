El jujeño Matías Clapier ganó el "Súper 10" y largará adelante

El automovilismo jujeño volvió a destacarse a nivel nacional. Matías Clapier se quedó con el “Súper 10” de la Clase 2 del Turismo Pista y logró un resultado clave de cara a la cuarta edición de la Carrera de los 300 Pilotos, que se disputa en el circuito Juan María Traverso de San Nicolás.

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A bordo del Volkswagen del Robledo Competición, Clapier avanzó a través de las diferentes llaves eliminatorias hasta llegar a la definición, donde consiguió superar al poleman Agustín Gajate por apenas 883 milésimas.

El representante jujeño comenzó su avance desde la primera llave y consiguió mantenerse entre los protagonistas de la jornada.

En semifinales dejó atrás al cordobés Alejo Cravero, con Fiat, y a Joaquín Melo, invitado de Jonás Maurelli en el Ford. La última manga puso frente a frente a Clapier y Gajate, quien había conseguido previamente la pole position con el Fiat que comparte con Juan Cassou.

El jujeño Matías Clapier ganó el "Súper 10" y largará adelante

En una definición muy ajustada, Clapier logró imponerse por 0,883 segundos y se aseguró el privilegio de encabezar la grilla en la primera carrera del domingo.

Clapier largará primero este domingo

El triunfo en el “Súper 10” deja al jujeño en una posición ideal para afrontar la jornada decisiva.

La primera competencia comenzará este domingo a las 10.50 y tendrá una extensión de 12 vueltas al trazado de 3.959 metros del autódromo de San Nicolás.

El objetivo de Clapier será aprovechar la posición de privilegio, mantenerse adelante y entregarle el Volkswagen en las mejores condiciones posibles a su piloto invitado, Matías Quaglia.

El jujeño Matías Clapier ganó el "Súper 10" y largará adelante

La carrera reservada para los invitados está prevista para las 13, por lo que el resultado de la primera prueba será fundamental para las aspiraciones de la dupla.

Con el “Súper 10” ya en sus manos, Matías Clapier buscará completar un gran fin de semana y llevar nuevamente al automovilismo jujeño a los primeros lugares del Turismo Pista nacional