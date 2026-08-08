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8 de agosto de 2026 - 19:46
Deportes

El jujeño Matías Clapier ganó el "Súper 10" y largará adelante

El piloto jujeño Matías Clapier se impuso en el “Súper 10” de la Clase 2 del Turismo Pista en San Nicolás. Superó en la definición a Agustín Gajate y consiguió el mejor lugar de partida para la competencia de este domingo.

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Cristian Almazán
Por  Cristian Almazán
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A bordo del Volkswagen del Robledo Competición, Clapier avanzó a través de las diferentes llaves eliminatorias hasta llegar a la definición, donde consiguió superar al poleman Agustín Gajate por apenas 883 milésimas.

El camino de Clapier hasta quedarse con el “Súper 10”

El representante jujeño comenzó su avance desde la primera llave y consiguió mantenerse entre los protagonistas de la jornada.

En semifinales dejó atrás al cordobés Alejo Cravero, con Fiat, y a Joaquín Melo, invitado de Jonás Maurelli en el Ford. La última manga puso frente a frente a Clapier y Gajate, quien había conseguido previamente la pole position con el Fiat que comparte con Juan Cassou.

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El jujeño Matías Clapier ganó el "Súper 10" y largará adelante

En una definición muy ajustada, Clapier logró imponerse por 0,883 segundos y se aseguró el privilegio de encabezar la grilla en la primera carrera del domingo.

Clapier largará primero este domingo

El triunfo en el “Súper 10” deja al jujeño en una posición ideal para afrontar la jornada decisiva.

La primera competencia comenzará este domingo a las 10.50 y tendrá una extensión de 12 vueltas al trazado de 3.959 metros del autódromo de San Nicolás.

El objetivo de Clapier será aprovechar la posición de privilegio, mantenerse adelante y entregarle el Volkswagen en las mejores condiciones posibles a su piloto invitado, Matías Quaglia.

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El jujeño Matías Clapier ganó el "Súper 10" y largará adelante

La carrera reservada para los invitados está prevista para las 13, por lo que el resultado de la primera prueba será fundamental para las aspiraciones de la dupla.

Con el “Súper 10” ya en sus manos, Matías Clapier buscará completar un gran fin de semana y llevar nuevamente al automovilismo jujeño a los primeros lugares del Turismo Pista nacional

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