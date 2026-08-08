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8 de agosto de 2026 - 13:08
Deporte.

Un jujeño fue convocado a la Selección Argentina de básquet U13

El juvenil viene representando a Jujuy y atraviesa un importante momento en su formación deportiva.

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Cristian Almazán
Por  Cristian Almazán
Un jujeño fue convocado a la Selección Argentina de básquet U13

Un jujeño fue convocado a la Selección Argentina de básquet U13

Fabián Ibarra Gutiérrez, joven jugador del Club Luján, fue convocado para integrar la Selección Argentina de básquet U13.

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El básquet de Jujuy celebra una gran noticia. Fabián Ibarra Gutiérrez, jugador de las divisiones formativas del Club Luján, recibió la convocatoria para integrar la Selección Argentina U13, un importante paso dentro de su joven carrera deportiva.

La institución jujeña dio a conocer la noticia y felicitó al jugador, destacando con orgullo su crecimiento y el trabajo realizado en las categorías juveniles.

De Luján a representar a Jujuy

Antes de esta convocatoria nacional, Ibarra Gutiérrez integra el seleccionado de la Federación de Básquet de Jujuy en la categoría U13, con el que afrontará un nuevo desafío durante este fin de semana.

El joven basquetbolista participará este 8 y 9 de agosto en Salta del Campeonato Argentino de Federaciones U13 masculino, competencia que reúne a seleccionados provinciales y jóvenes talentos de diferentes puntos del país.

Su presencia en el certamen representa también al básquet formativo jujeño y al trabajo que se realiza diariamente en las divisiones inferiores del Club Luján.

Orgullo para el Club Luján

Desde la institución destacaron la convocatoria y felicitaron públicamente al juvenil por este nuevo paso.

“Con gran orgullo expresamos nuestras felicitaciones a Fabián Ibarra Gutiérrez”, señalaron desde el club al comunicar la noticia.

La convocatoria a la Selección Argentina U13 aparece como un reconocimiento al crecimiento deportivo del joven jujeño, que ahora tendrá la oportunidad de continuar sumando experiencia y representar a la provincia en el ámbito nacional.

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