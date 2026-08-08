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8 de agosto de 2026 - 10:27
Deportes.

Invitados de socios gratis y 2x1: las promociones de Gimnasia de Jujuy ante Tristán Suárez

El “Lobo” juega este lunes desde las 15 y busca un estadio 23 de Agosto colmado. Los socios con el carnet al día podrán llevar a dos acompañantes sin costo, mientras que habrá 2x1 en entradas para el público general.

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Dos promociones para acompañar al “Lobo”

Los socios que tengan el carnet al día podrán ingresar junto a dos acompañantes totalmente gratis. El beneficio estará disponible para todas las tribunas del estadio.

Además, el club habilitó una promoción 2x1 en entradas para el público general. De esta manera, dos personas podrán ingresar pagando una sola entrada.

La iniciativa apunta a que más hinchas puedan estar presentes en una jornada importante para el equipo y que el 23 de Agosto vuelva a vestirse de celeste y blanco.

Gimnasia y Esgrima de Jujuy recibirá a Tristán Suárez este lunes 10 de agosto desde las 15. Con promociones para socios y público general, el “Lobo” busca que la gente también juegue su partido desde las tribunas.

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