Invitados de socios gratis y 2x1: las promociones de Gimnasia de Jujuy ante Tristán Suárez

Gimnasia y Esgrima de Jujuy quiere sentir el respaldo de su gente ante Tristán Suárez. Por eso, para el partido de este lunes 10 de agosto, desde las 15, el club lanzó promociones especiales para facilitar el ingreso de los hinchas y buscar un gran marco en el estadio 23 de Agosto.

El equipo jujeño, líder de la Zona B de la Primera Nacional, afrontará un nuevo compromiso con el objetivo de seguir firme en la pelea por los primeros puestos.

Dos promociones para acompañar al “Lobo” Los socios que tengan el carnet al día podrán ingresar junto a dos acompañantes totalmente gratis. El beneficio estará disponible para todas las tribunas del estadio.

Además, el club habilitó una promoción 2x1 en entradas para el público general. De esta manera, dos personas podrán ingresar pagando una sola entrada.

La iniciativa apunta a que más hinchas puedan estar presentes en una jornada importante para el equipo y que el 23 de Agosto vuelva a vestirse de celeste y blanco. Gimnasia y Esgrima de Jujuy recibirá a Tristán Suárez este lunes 10 de agosto desde las 15. Con promociones para socios y público general, el “Lobo” busca que la gente también juegue su partido desde las tribunas.

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