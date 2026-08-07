viernes 07 de agosto de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
7 de agosto de 2026 - 17:58
Policiales.

Una mujer de 89 años se descompensó y murió en el Parque San Martín

La mujer caminaba junto a su cuidadora cuando sufrió una descompensación. Personal del SAME confirmó posteriormente su fallecimiento.

+ Seguir en
Federico Franco
Por  Federico Franco
Parque San Martín.

Parque San Martín.

Una mujer de 89 años murió este jueves por la noche luego de descompensarse mientras caminaba por avenida Córdoba, a la altura de la pileta climatizada, en inmediaciones del Parque San Martín de San Salvador de Jujuy.

Lee además
Nueva sede de Cruz Roja en Parque San Martín: capacitación y búsqueda de voluntariosLa Cruz Roja Argentina cumple 143 años
Sociedad.

Nueva sede de Cruz Roja en Parque San Martín: capacitación y búsqueda de voluntarios
Choque en Av. España, San Salvador de Jujuy 
Jujuy.

Atropellaron a un chico de 14 años en el parque San Martín: tuvo un fuerte golpe

De acuerdo con la información policial, el hecho ocurrió alrededor de las 20 horas. La mujer se encontraba acompañada por su cuidadora cuando sufrió una descompensación en la vía pública.

El SAME confirmó el fallecimiento

Tras el episodio intervino personal del SAME, que confirmó el deceso de la mujer.

Posteriormente, el médico de Policía realizó el examen cadavérico y determinó como causa de muerte un paro cardiorrespiratorio. Luego de extenderse el certificado de defunción, el cuerpo fue entregado a sus familiares.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Nueva sede de Cruz Roja en Parque San Martín: capacitación y búsqueda de voluntarios

Atropellaron a un chico de 14 años en el parque San Martín: tuvo un fuerte golpe

Fanáticos de las figuritas coparon el Parque San Martín en Jujuy

Fatal accidente en Salta: una mujer murió tras salir despedida del vehículo

Caspalá: rescataron a una mujer de 76 años tras una caminata de 14 horas

Lo que se lee ahora
Imagen ilustrativa.
Policiales.

San Pedro: condenaron a 10 años de prisión a un hombre por abusar de su hija

Por  Federico Franco

Las más leídas

Candidata de la Escuela Normal (Foto Diario Abra Pampa). video
Jujuy.

FNE 2026: una candidata sorprendió con un vestido inspirado en la bandera argentina

Senadores de Jujuy. video
País.

Cómo votaron los senadores de Jujuy la Ley de Propiedad Privada

El Senado aprobó la Ley de Propiedad Privada con dos cambios clave video
País.

El Senado aprobó la Ley de Propiedad Privada con dos cambios clave

Vuelve el frio a Jujuy video
SMN.

Anuncian un descenso en las temperaturas: qué dice el pronóstico para Jujuy

Por el Día de San Cayetano, patrono de Palpalá, rige asueto y se realizarán actividades religiosas desde la mañana.
Jujuy.

San Cayetano: horarios de misas y procesiones en Palpalá y San Salvador de Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel