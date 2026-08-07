viernes 07 de agosto de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
7 de agosto de 2026 - 20:06
Policiales.

San Pedro: condenaron a 10 años de prisión a un hombre por abusar de su hija

Los hechos ocurrieron durante distintos períodos en los que la menor estaba de vacaciones en San Pedro de Jujuy y quedaba al cuidado de su padre.

+ Seguir en
Federico Franco
Por  Federico Franco
Imagen ilustrativa.

Imagen ilustrativa.

El Tribunal en función de Juicio del Centro Judicial de San Pedro condenó a un hombre identificado como S.G.S. a 10 años de prisión de cumplimiento efectivo por abusar sexualmente de su hija menor de edad.

Lee además
Hospital Pablo Soria
Policiales.

Intento de femicidio en Perico: cómo está la mujer que fue abusada y quemada
Allanamientos en Jujuy por presunto abuso sexual infantil.
Policiales.

Cuatro allanamientos en Jujuy: "Detectamos usuarios que tenían material de abuso sexual infantil"

Fue hallado autor penalmente responsable del delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por ser cometido por el ascendiente y contra una menor de 18 años, aprovechando la situación de convivencia.

El juicio oral se extendió durante siete jornadas y contó con la declaración de más de 20 testigos presentados por el Ministerio Público de la Acusación, la querella y la defensa.

Los hechos investigados

Juicio por abuso sexual en San Pedro.

Juicio por abuso sexual en San Pedro.

Según la requisitoria fiscal, los abusos ocurrieron en distintos períodos comprendidos entre diciembre de 2023 y febrero de 2024, y entre diciembre de 2024 y febrero de 2025.

Durante esos meses, la menor permanecía de vacaciones en un domicilio de San Pedro de Jujuy. De acuerdo con la acusación, el condenado aprovechaba los momentos en los que se encontraba solo con su hija para someterla en reiteradas oportunidades a actos degradantes.

El Tribunal también resolvió absolverlo, por el beneficio de la duda, del delito de corrupción de menores agravado.

Los jueces dispusieron que S.G.S. continúe privado de su libertad en el Servicio Penitenciario de la Provincia. Además, una vez que la sentencia quede firme, deberán obtenerse sus perfiles genéticos para incorporarlos al Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual.

Los fundamentos completos de la sentencia serán incorporados al sistema de gestión judicial dentro del plazo legal. A partir de entonces, las partes podrán recurrir el fallo ante una instancia superior.

Por tratarse de un delito contra la integridad sexual cometido contra una menor, se mantiene bajo reserva toda información que permita identificar a la víctima.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Intento de femicidio en Perico: cómo está la mujer que fue abusada y quemada

Cuatro allanamientos en Jujuy: "Detectamos usuarios que tenían material de abuso sexual infantil"

Marcelo Porcel, a juicio oral por la causa que investiga presuntos abusos sexuales a menores

Thiago Medina fue imputado por presunto abuso sexual contra su prima

San Pedro: interrupción programada de energía este miércoles

Lo que se lee ahora
Parque San Martín.
Policiales.

Una mujer de 89 años se descompensó y murió en el Parque San Martín

Por  Federico Franco

Las más leídas

Candidata de la Escuela Normal (Foto Diario Abra Pampa). video
Jujuy.

FNE 2026: una candidata sorprendió con un vestido inspirado en la bandera argentina

Senadores de Jujuy. video
País.

Cómo votaron los senadores de Jujuy la Ley de Propiedad Privada

El Senado aprobó la Ley de Propiedad Privada con dos cambios clave video
País.

El Senado aprobó la Ley de Propiedad Privada con dos cambios clave

Vuelve el frio a Jujuy video
SMN.

Anuncian un descenso en las temperaturas: qué dice el pronóstico para Jujuy

Por el Día de San Cayetano, patrono de Palpalá, rige asueto y se realizarán actividades religiosas desde la mañana.
Jujuy.

San Cayetano: horarios de misas y procesiones en Palpalá y San Salvador de Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel