San Pedro: condenaron a 10 años de prisión a un hombre por abusar de su hija

El Tribunal en función de Juicio del Centro Judicial de San Pedro condenó a un hombre identificado como S.G.S. a 10 años de prisión de cumplimiento efectivo por abusar sexualmente de su hija menor de edad.

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Fue hallado autor penalmente responsable del delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por ser cometido por el ascendiente y contra una menor de 18 años, aprovechando la situación de convivencia .

El juicio oral se extendió durante siete jornadas y contó con la declaración de más de 20 testigos presentados por el Ministerio Público de la Acusación, la querella y la defensa.

Según la requisitoria fiscal, los abusos ocurrieron en distintos períodos comprendidos entre diciembre de 2023 y febrero de 2024, y entre diciembre de 2024 y febrero de 2025.

Durante esos meses, la menor permanecía de vacaciones en un domicilio de San Pedro de Jujuy. De acuerdo con la acusación, el condenado aprovechaba los momentos en los que se encontraba solo con su hija para someterla en reiteradas oportunidades a actos degradantes.

El Tribunal también resolvió absolverlo, por el beneficio de la duda, del delito de corrupción de menores agravado.

Los jueces dispusieron que S.G.S. continúe privado de su libertad en el Servicio Penitenciario de la Provincia. Además, una vez que la sentencia quede firme, deberán obtenerse sus perfiles genéticos para incorporarlos al Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual.

Los fundamentos completos de la sentencia serán incorporados al sistema de gestión judicial dentro del plazo legal. A partir de entonces, las partes podrán recurrir el fallo ante una instancia superior.

Por tratarse de un delito contra la integridad sexual cometido contra una menor, se mantiene bajo reserva toda información que permita identificar a la víctima.