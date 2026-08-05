San Pedro: interrupción programada de energía este miércoles

EJESA informó que este miércoles 5 de agosto se realizará una interrupción programada del servicio de energía eléctrica en distintos sectores de San Pedro de Jujuy, debido a trabajos de mejora y mantenimiento en la red.
La tarea se desarrollará de 8.30 a 14 horas aproximadamente y alcanzará a los barrios Bajo Moralito, Virgen del Valle y zonas aledañas.
Qué trabajos realizará EJESA
Durante la jornada, personal técnico llevará adelante el cambio de crucetas y aisladores, componentes fundamentales para sostener y aislar los conductores eléctricos. Estas tareas forman parte de los trabajos de renovación de la red para garantizar un funcionamiento más seguro y eficiente del sistema.
Despeje arbóreo
Además, se realizarán tareas de despeje arbóreo, con el retiro de ramas cercanas a las líneas eléctricas. El objetivo es prevenir fallas, reducir riesgos y mejorar la seguridad de la red en la zona intervenida.
Desde la empresa solicitaron a los usuarios tomar las previsiones necesarias durante el horario informado.
Lo que tenés que saber
- La interrupción será este miércoles 5 de agosto.
- El horario previsto es de 8.30 a 14 horas aproximadamente.
- Será en San Pedro de Jujuy.
- Afectará a barrio Bajo Moralito, barrio Virgen del Valle y zonas aledañas.
- Se realizará cambio de crucetas y aisladores.
- También habrá tareas de despeje arbóreo.
- Los trabajos buscan mejorar la seguridad y el funcionamiento de la red eléctrica.
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