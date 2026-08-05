San Pedro: interrupción programada de energía este miércoles

Interrupción programada de energía en Jujuy (Imagen ilustrativa realizada con IA)

EJESA informó que este miércoles 5 de agosto se realizará una interrupción programada del servicio de energía eléctrica en distintos sectores de San Pedro de Jujuy, debido a trabajos de mejora y mantenimiento en la red.

La tarea se desarrollará de 8.30 a 14 horas aproximadamente y alcanzará a los barrios Bajo Moralito, Virgen del Valle y zonas aledañas.

Qué trabajos realizará EJESA Durante la jornada, personal técnico llevará adelante el cambio de crucetas y aisladores, componentes fundamentales para sostener y aislar los conductores eléctricos. Estas tareas forman parte de los trabajos de renovación de la red para garantizar un funcionamiento más seguro y eficiente del sistema.

Despeje arbóreo Además, se realizarán tareas de despeje arbóreo, con el retiro de ramas cercanas a las líneas eléctricas. El objetivo es prevenir fallas, reducir riesgos y mejorar la seguridad de la red en la zona intervenida.

Desde la empresa solicitaron a los usuarios tomar las previsiones necesarias durante el horario informado. Lo que tenés que saber La interrupción será este miércoles 5 de agosto .

. El horario previsto es de 8.30 a 14 horas aproximadamente .

. Será en San Pedro de Jujuy .

. Afectará a barrio Bajo Moralito , barrio Virgen del Valle y zonas aledañas.

, y zonas aledañas. Se realizará cambio de crucetas y aisladores .

. También habrá tareas de despeje arbóreo .

. Los trabajos buscan mejorar la seguridad y el funcionamiento de la red eléctrica.

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