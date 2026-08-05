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5 de agosto de 2026 - 08:58
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San Pedro: interrupción programada de energía este miércoles

La interrupción de energía eléctrica en San Pedro será este miércoles 5 de agosto, de 8.30 a 14, en barrios Bajo Moralito, Virgen del Valle y zonas aledañas.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Interrupción programada de energía en Jujuy (Imagen ilustrativa realizada con IA)

Interrupción programada de energía en Jujuy (Imagen ilustrativa realizada con IA)

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La tarea se desarrollará de 8.30 a 14 horas aproximadamente y alcanzará a los barrios Bajo Moralito, Virgen del Valle y zonas aledañas.

Qué trabajos realizará EJESA

Durante la jornada, personal técnico llevará adelante el cambio de crucetas y aisladores, componentes fundamentales para sostener y aislar los conductores eléctricos. Estas tareas forman parte de los trabajos de renovación de la red para garantizar un funcionamiento más seguro y eficiente del sistema.

Despeje arbóreo

Además, se realizarán tareas de despeje arbóreo, con el retiro de ramas cercanas a las líneas eléctricas. El objetivo es prevenir fallas, reducir riesgos y mejorar la seguridad de la red en la zona intervenida.

Desde la empresa solicitaron a los usuarios tomar las previsiones necesarias durante el horario informado.

Lo que tenés que saber

  • La interrupción será este miércoles 5 de agosto.
  • El horario previsto es de 8.30 a 14 horas aproximadamente.
  • Será en San Pedro de Jujuy.
  • Afectará a barrio Bajo Moralito, barrio Virgen del Valle y zonas aledañas.
  • Se realizará cambio de crucetas y aisladores.
  • También habrá tareas de despeje arbóreo.
  • Los trabajos buscan mejorar la seguridad y el funcionamiento de la red eléctrica.

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