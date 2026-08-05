Jujuy, entre las provincias con más personas endeudadas: qué dicen los jujeños

Jujuy aparece entre las diez provincias con mayor cantidad de personas que no logran cumplir en tiempo y forma con sus deudas, según un mapa interactivo elaborado por el Centro de Estudios de la Ciudad con apoyo de la Fundación Friedrich Ebert.

Obras. Ruta 34 en Jujuy: suspendieron a 180 trabajadores y el gremio apunta a una deuda del Gobierno nacional

La herramienta fue construida con datos del Banco Central de la República Argentina y permite consultar la situación por provincia, localidad e incluso por barrios. La información está actualizada hasta junio de 2026.

El ranking es encabezado por Buenos Aires, Córdoba, Chaco, Neuquén, Ciudad de Buenos Aires, La Pampa, Chubut, Misiones, Santiago del Estero y Jujuy.

Canal 4 recorrió las calles de San Salvador de Jujuy para conocer cómo atraviesan esta situación los vecinos.

Jujuy, una de las provincias con más personas con deudas (imagen creada con IA).

“Con algo de esfuerzo llegamos a fin de mes. No vivo al día, tengo algunos ahorros, pero no tengo tarjeta de crédito”, contó una mujer. Otro vecino reconoció: “Estamos mal, complicado. Estoy endeudado y vamos piloteando mes a mes. Hay tarjetas de crédito por todos lados”.

También hubo quienes señalaron que evitan pedir dinero a familiares o amigos. “A los amigos y a la familia no se les pide plata nunca”, expresó un entrevistado.

Tarjetas, préstamos y trabajos extra

Una trabajadora de una entidad financiera aseguró que la situación se repite entre muchos clientes. “Trabajo en una entidad financiera y los clientes están así todos. Nos piloteamos como se puede”, afirmó.

Otra vecina explicó que recurre a la tarjeta para cubrir gastos básicos. “Lo que cobramos no alcanza. Me endeudo con la tarjeta porque tengo un hijo al que tengo que ayudar”, relató.

Además, varias personas dijeron que buscan ingresos adicionales mediante ventas y pequeños emprendimientos. “Hay que pagar con lo que uno puede, trabajar día a día, hacer otra cosa o vender lo que uno tiene”, sostuvo una mujer que tomó un préstamo por motivos de salud y actualmente vende productos dulces y artículos de marroquinería.