Bolivia superó la barrera de los US$14.000 millones en deuda externa. 

Bolivia cerró el primer semestre de 2026 con una deuda externa pública de US$14.357,7 millones, el nivel más alto de su historia. El incremento se produce en un escenario económico complejo, caracterizado por la falta de divisas, un crecimiento limitado y una mayor presión sobre las reservas internacionales.

El saldo de la deuda externa pública de Bolivia ascendió a US$14.357,7 millones al cierre del primer semestre de 2026, una cifra que representa un nuevo récord histórico para el país. El dato alimenta las dudas sobre la sostenibilidad fiscal y el creciente peso del financiamiento externo, en un contexto de escasez de dólares , desaceleración económica y tensión sobre las reservas internacionales del Banco Central.

Las cifras del Banco Central de Bolivia muestran que la deuda externa pública creció en US$193,4 millones durante el primer semestre del año en comparación con el cierre de 2025. El incremento responde a la estrategia del Gobierno de Rodrigo Paz Pereira para reforzar la disponibilidad de recursos , financiar obras e intentar amortiguar el impacto de un escenario económico cada vez más desafiante.

El informe más reciente del BCB señala que entre enero y junio de 2026 el país recibió desembolsos externos por US$1.217,8 millones . Los recursos fueron destinados principalmente al apoyo presupuestario , el financiamiento de proyectos de inversión pública y el fortalecimiento de la gestión económica .

En ese mismo período, Bolivia suscribió cuatro nuevos contratos de préstamo y concretó una emisión de títulos de deuda por un total de US$1.322,3 millones. La operación permitió ampliar las fuentes de financiamiento del Estado en un contexto de mayores necesidades fiscales y restricciones de liquidez.

El aumento del endeudamiento reactivó las críticas de economistas y dirigentes opositores, que ponen en duda la sostenibilidad de la política fiscal del Gobierno. Según plantean, el creciente recurso al crédito externo podría profundizar la dependencia financiera del país en un contexto de bajo crecimiento y restricciones en el acceso a divisas.

Los principales acreedores multilaterales de Bolivia

El mayor peso de la deuda externa boliviana continúa concentrado en organismos multilaterales de crédito. A junio de 2026, el principal acreedor era el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con US$4.372,4 millones, seguido por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), con US$3.293,6 millones; el Banco Mundial, con US$1.718,9 millones, y Fonplata, con US$441,2 millones.

Entre los países acreedores, China concentra la mayor exposición financiera con Bolivia, con préstamos que suman US$1.090,3 millones. Le siguen Francia (US$666,5 millones), Alemania (US$90,2 millones), Corea del Sur (US$31,7 millones), Italia (US$10,9 millones) y España (US$8,9 millones), reflejando el peso de la financiación bilateral en la estructura de la deuda externa.

El informe oficial muestra que los organismos multilaterales concentran el 70,4% del total de la deuda externa de Bolivia, consolidándose como la principal fuente de financiamiento del Estado. En tanto, los acreedores bilaterales representan el 13,3%, una participación significativamente menor dentro del stock total de obligaciones externas.