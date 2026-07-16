A qué hora de Bolivia se juega la final del Mundial 2026

La Selección Argentina enfrentará a España este domingo 19 de julio por la gran final del Mundial 2026 en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey. El encuentro que definirá al nuevo campeón del mundo comenzará a las 15 hora de Bolivia, mismo horario que en la sede del partido. La FIFA confirmó que la final se jugará el domingo 19 de julio en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey.

Argentina y España definirán el Mundial 2026 Argentina consiguió su lugar en el partido decisivo después de superar por 2-1 a Inglaterra en las semifinales. España, por su parte, derrotó por 2-0 a Francia y también aseguró su clasificación. De esta manera, ambas selecciones se enfrentarán por el título este domingo, en uno de los encuentros más esperados del torneo.

A qué hora de Bolivia se juega la final del Mundial 2026 El partido del tercer puesto y el horario de Bolivia Francia jugará ante Inglaterra en Miami el sábado 18 de julio, por el tercer y cuarto puesto del Mundial 2026. El partido empieza a las 17 hora de Bolivia. Francia e Inglaterra, que fueron eliminados en semifinales por España y Argentina, respectivamente, quieren subirse al podio de la Copa del Mundo pero para eso deberán ganar el cruce del sábado.

En el equipo que dirige Didier Deschamps hay que seguir la actuación de Kylian Mbappé, que sigue en la pelea por la Bota de Oro con 8 goles al igual que Messi, y de Ousmane Dembélé. Por el lado de los de Tuchel es clave seguir la actuación del joven Anthony Gordon y del experimentado Harry Kane, que también está entre los máximos goleadores del certamen.

Francia e Inglaterra se enfrentaron por última vez en los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022 en el que los franceses se quedaron con la victoria por 2-1 por los goles de Tchouaméni y Giroud. Harry Kane marcó, de penal, el empate parcial para Los Tres Leones.

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