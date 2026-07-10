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10 de julio de 2026 - 07:15
País.

Salta: hallaron más de cuatro kilos de marihuana en la frontera con Bolivia

Gendarmería secuestró más de cuatro kilos de marihuana en Aguas Blancas, provincia de Salta. La droga estaba oculta en mochilas abandonadas durante una fuga.

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María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Operativo de Gendarmería Nacional en Salta&nbsp;

Operativo de Gendarmería Nacional en Salta 

Efectivos de Gendarmería Nacional secuestraron 4 kilos 210 gramos de marihuana durante un operativo realizado en una zona fronteriza de la localidad de Aguas Blancas en Salta, próxima al Estado Plurinacional de Bolivia.

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El procedimiento estuvo a cargo de integrantes de la Sección “Agua Blanca”, dependiente del Escuadrón 20 “Orán”, quienes se encontraban desplegados en inmediaciones del paso fronterizo conocido como “Chalanas viejas”.

Marihuana incautada en Salta

Marihuana incautada en Salta

Tres mujeres escaparon al observar a los gendarmes

Durante el patrullaje, los efectivos observaron a la distancia a tres mujeres que se desplazaban con intenciones de ingresar al territorio argentino. Dos de ellas llevaban mochilas escolares sobre sus espaldas.

Al advertir la presencia del personal de la Fuerza, las ciudadanas emprendieron una rápida huida y abandonaron las dos mochilas en el lugar.

La droga estaba distribuida en cuatro paquetes

Ante esta situación, los gendarmes inspeccionaron los elementos descartados y encontraron cuatro paquetes amorfos en el interior de las mochilas.

Posteriormente, personal de la Unidad Técnica Criminalística y Estudios Forenses “Orán” realizó la prueba de campo Narcotest, que arrojó resultado positivo para marihuana.

El pesaje total de la sustancia alcanzó los 4 kilos 210 gramos.

Intervino la Fiscalía de Orán

La Sede Fiscal Descentralizada de Orán tomó intervención en el caso y dispuso el labrado de las actuaciones correspondientes.

Además, ordenó el secuestro preventivo del estupefaciente encontrado durante el operativo fronterizo.

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