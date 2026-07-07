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7 de julio de 2026 - 10:27
País.

Sismo en Salta: tuvo una magnitud de 3,1 y ocurrió durante la madrugada

El INPRES registró un sismo de magnitud 3,1 en Salta. El epicentro se ubicó a 30 kilómetros al sudeste de Catua.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Sismo en Jujuy.

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Un sismo de 3,1 grados se registró este martes en Salta

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El epicentro fue localizado 30 kilómetros al sudeste de Catúa, 54 kilómetros al oeste de San Antonio de los Cobres y 77 kilómetros al noreste de Tolar Grande. El organismo precisó que el fenómeno se produjo a una profundidad de 210 kilómetros.

El registro oficial publicado por el INPRES no incluye, hasta el momento, datos sobre daños materiales, personas afectadas o localidades en las que el movimiento haya sido percibido.

Dónde fue el epicentro del sismo en Salta

De acuerdo con la información difundida por el organismo nacional, las coordenadas del epicentro fueron -24.072 de latitud y -66.867 de longitud, en una zona cercana a la localidad de Catúa.

El temblor se produjo a gran profundidad, a 210 kilómetros de la superficie, y alcanzó una magnitud de 3,1. Los datos corresponden al registro efectuado por la red de estaciones sismológicas del INPRES.

Un sismo de 3,1 grados se registró este martes en Salta

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Cómo informa el INPRES sobre los sismos

El Instituto Nacional de Prevención Sísmica es el organismo encargado de realizar estudios e investigaciones sobre sismología e ingeniería sismorresistente para contribuir a la prevención del riesgo sísmico en el país.

En su sitio oficial, el INPRES diferencia los registros preliminares, determinados automáticamente, de aquellos que luego son revisados por especialistas. También cuenta con una herramienta para que las personas informen si percibieron un movimiento sísmico.

Qué hacer durante un sismo

Ante un movimiento sísmico, se recomienda mantener la calma, alejarse de ventanas, vidrios, estanterías y objetos que puedan caer. También es importante ubicarse debajo de una mesa resistente o junto a elementos estructurales seguros.

No se deben utilizar ascensores y, si la persona se encuentra en la calle, debe mantenerse alejada de edificios, postes, cables y carteles. Después del movimiento, es necesario revisar posibles pérdidas de gas o daños eléctricos y seguir únicamente la información de organismos oficiales.

Los datos más importantes

  • El sismo ocurrió este martes 7 de julio a las 4.09.
  • Alcanzó una magnitud de 3,1.
  • Tuvo una profundidad de 210 kilómetros.
  • El epicentro se ubicó 30 kilómetros al sudeste de Catúa.
  • También fue localizado a 54 kilómetros de San Antonio de los Cobres.
  • El registro oficial no informó daños ni personas afectadas.

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