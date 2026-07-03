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3 de julio de 2026 - 15:52
País.

La ola de frío polar tiñó de blanco paisajes de Tucumán y Salta

El frío extremo dejó imágenes impactantes en Salta y Tucumán, donde también suspendieron las clases en escuelas de alta montaña.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
La ola de frío polar tiñó de blanco paisajes de Tucumán y Salta

La ola de frío polar tiñó de blanco paisajes de Tucumán y Salta

La ola de frío polar dejó paisajes cubiertos de nieve en zonas altas de Salta y Tucumán, donde las bajas temperaturas transformaron cerros, caminos y localidades de montaña, además de generar advertencias para circular y la suspensión de clases en algunas escuelas.

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En Salta, las zonas altas de Potrero de Castilla y Yacones, en el departamento La Caldera, amanecieron con una fina capa de nieve sobre los cerros. El fenómeno se registró en sectores de mayor altura de la precordillera salteña, donde las bajas temperaturas permitieron que las cumbres quedaran teñidas de blanco.

La ola de frío polar tiñó de blanco paisajes de Tucumán y Salta

La ola de frío polar tiñó de blanco paisajes de Tucumán y Salta

La ola de frío polar tiñó de blanco paisajes de Tucumán y Salta

La ola de frío polar tiñó de blanco paisajes de Tucumán y Salta

Cerros nevados en La Caldera

De acuerdo con el medio La Caldera Informa 2.0, vecinos y trabajadores que se encontraban en el lugar fotografiaron el paisaje y compartieron las imágenes de una de las postales más destacadas del invierno. Si bien las nevadas no son habituales en todo el departamento, los sectores de mayor altitud suelen presentar este tipo de escenarios durante el ingreso de masas de aire polar. Las imágenes reflejaron la intensidad del frío que afectó a gran parte de la provincia durante la semana.

Tafí del Valle también amaneció de blanco

En Tucumán, la zona del Cristo de La Quebradita, en Tafí del Valle, también apareció cubierta de nieve. El sector se encuentra a la altura del kilómetro 64 de la Ruta Provincial 307, uno de los principales caminos que conecta los valles.

Ante la presencia de nieve sobre la calzada, se pidió a los conductores circular con extrema precaución. Además, se indicó que las autoridades podrían cerrar las rutas en caso de que la nevada persistiera.

La ola de frío polar tiñó de blanco paisajes de Tucumán y Salta

La ola de frío polar tiñó de blanco paisajes de Tucumán y Salta

Suspendieron las clases en zonas de montaña de Tucumán

En el marco de las bajas temperaturas, el Ministerio de Educación de Tucumán informó la suspensión de clases en las escuelas de los Valles Calchaquíes y de alta montaña.

La medida alcanzó únicamente a esos establecimientos, mientras que en el resto de las escuelas de la provincia la actividad se desarrolló con normalidad.

La ola de frío polar tiñó de blanco paisajes de Tucumán y Salta

La ola de frío polar tiñó de blanco paisajes de Tucumán y Salta

Alerta amarilla por frío extremo

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por frío extremo para Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan, Córdoba, San Luis, Mendoza, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Buenos Aires, Santa Fe, La Pampa, Neuquén, Río Negro y Chubut. Las alertas de nivel amarillo pueden representar un riesgo, especialmente para niños y niñas, personas mayores de 65 años y quienes padecen enfermedades crónicas.

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