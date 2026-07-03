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3 de julio de 2026 - 14:37
Jujuy.

"Nos genera una gran preocupación": industrias de Jujuy en alerta por restricciones de gas

Algunas empresas debieron reducir el consumo hasta alcanzar la denominada “rampa cero”, lo que implica detener las operaciones y afrontar costos adicionales.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
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Nilo Carrión, integrante de la Cámara Minera de Jujuy, explicó que durante este año se produjeron cambios regulatorios y decisiones de último momento que impactaron en varias actividades industriales.

Nación prioriza el suministro de gas para los hogares y restringen el abastecimiento a industrias

El Gobierno Nacional dispuso priorizar el suministro de gas para los hogares, escuelas y hospitales ante la ola de frío, lo que implica restricciones para el sector industrial. La medida obligará a compensar la demanda con mayores importaciones de gas natural licuado, lo que incrementará los costos para las empresas.

Daniel González, secretario de Coordinación de Energía y Minería de la Nación, afirmó que el suministro de gas para uso residencial está garantizado durante la temporada invernal. Según el funcionario, el sistema funciona "perfectamente bien" y cuenta con producción y transporte suficientes para cubrir la demanda prioritaria en todo el país.

Empresas obligadas a frenar sus operaciones

Carrión señaló que hace algunos días comenzaron a aplicarse reducciones en los niveles de consumo y que, ante las bajas temperaturas, algunas industrias de Jujuy y de otras provincias debieron llevarlo directamente a cero.

“En este caso particular, hace unos días atrás hubo una restricción donde bajaron el nivel, le pidieron a algunas industrias que bajaran su nivel de consumo y en particular con estas temperaturas. Eso nos genera una gran preocupación por el problema que le ocasiona a las industrias que tienen que llegar a esta situación”, sostuvo.

Las consecuencias de detener una industria

Cada actividad enfrenta dificultades diferentes, aunque para cualquier industria rcesulta complejo llevar el consumo hasta cero. Carrión explicó que los procesos para alcanzar las temperaturas necesarias demandan tiempo y que el enfriamiento de las instalaciones puede generar inconvenientes en el área de refractarios, además de posteriores tareas de mantenimiento.

Si una empresa debe detenerse y luego volver a funcionar uno o varios días después, no puede recuperar inmediatamente su régimen normal de producción.

Eso genera un costo, primero, porque no está produciendo, no está generando lo que tiene que hacer e independientemente de eso muy probablemente tenga que entrar en alguna área de mantenimiento a un costo extra. Eso genera un costo, primero, porque no está produciendo, no está generando lo que tiene que hacer e independientemente de eso muy probablemente tenga que entrar en alguna área de mantenimiento a un costo extra.

El referente minero remarcó que no todas las industrias enfrentan las mismas consecuencias, pero advirtió sobre la dificultad de no contar con previsibilidad para organizar los esquemas productivos.

Actividades que dependen del suministro de gas

La preocupación también alcanza a sectores cuya producción está vinculada con la estacionalidad.

Carrión mencionó especialmente a los ingenios y a las industrias citrícolas de las provincias del NOA, debido a su fuerte dependencia de la disponibilidad de gas.

Hasta cuándo podrían continuar las restricciones

Durante toda la estación existe la posibilidad de que se apliquen nuevas reducciones cuando aumente la demanda por las bajas temperaturas. Carrión explicó que existe un protocolo nacional que prioriza el consumo residencial para que las familias puedan mantener calefaccionadas sus viviendas.

A medida que aumenta el consumo, algunas empresas reciben la orden de reducir su demanda.

Puede ser que si cambia la temperatura, no exista de aquí en el resto de la temporada, pero si vuelven a bajar las temperaturas, muy probablemente continúen con restricciones. Puede ser que si cambia la temperatura, no exista de aquí en el resto de la temporada, pero si vuelven a bajar las temperaturas, muy probablemente continúen con restricciones.

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