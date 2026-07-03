Frío extremo y consumo récord: qué pasa con el gas en Jujuy

Jujuy. El comunicado de la Unión Industrial de Jujuy por la crisis en el abastecimiento de gas

Política. El Secretario de Energía y Minería garantizó el suministro de gas en medio de la ola de frío

Las temperaturas extremas registradas en Jujuy durante los últimos días , con marcas históricas bajo cero en distintos puntos de la provincia, reavivaron una preocupación entre los usuarios: si el sistema podrá responder ante el fuerte aumento del consumo de gas.

Desde el Gobierno nacional llevaron tranquilidad respecto al abastecimiento domiciliario, aunque reconocieron que la mayor demanda provoca restricciones para algunos sectores industriales y actividades consideradas interrumpibles.

El secretario de Coordinación de Energía y Minería de la Nación, Daniel González, aseguró que el servicio residencial está garantizado siempre que no se produzcan inconvenientes extraordinarios. "No va a faltar gas en los domicilios en la medida que no haya un imponderable" , expresó.

El funcionario explicó que actualmente el sistema cuenta con producción y capacidad de transporte suficiente para atender la denominada demanda prioritaria, es decir, la de los hogares. Además, sostuvo que los gasoductos funcionan con la presión adecuada y que los yacimientos mantienen sus niveles de producción. En plena ola polar, el consumo residencial aumenta considerablemente y el sistema prioriza el abastecimiento de las viviendas por sobre otros usuarios.

Por qué se producen restricciones

González explicó que durante los días de frío extremo el consumo de los hogares crece de manera significativa, lo que reduce el volumen disponible para otros sectores. "Cuando hace mucho frío, todos los clientes residenciales demandan más gas. Como esa es la demanda prioritaria, tenemos menos gas para generar energía eléctrica y menos gas para las industrias", indicó.

Las restricciones afectan principalmente a:

Industrias con contratos interrumpibles.

Empresas con contratos firmes que contemplan ventanas de corte.

Algunas estaciones de servicio de GNC.

La preocupación de la industria jujeña

Mientras desde Nación buscan llevar tranquilidad a los usuarios residenciales, la Unión Industrial de Jujuy manifestó su preocupación por la situación que atraviesan las empresas del NOA. A través de un comunicado, la entidad advirtió sobre "la crítica situación generada por la restricción en el suministro de gas natural y el sostenido incremento de los costos energéticos".

Según señalaron, las recientes decisiones vinculadas al reordenamiento energético nacional impactaron directamente en las provincias del norte argentino y provocaron limitaciones severas en el abastecimiento para el sector productivo. Desde la UIJ indicaron que estas restricciones obligan a numerosas industrias a operar con esquemas mínimos o incluso a evaluar la paralización de sus procesos.

Sectores afectados en el NOA

La entidad señaló que la falta de un suministro firme y previsible afecta de manera transversal a distintas actividades económicas de la región.

Entre los sectores mencionados aparecen:

Industria azucarera.

Producción citrícola.

Industria papelera.

Industria alimenticia.

Actividad minera.

Según la Unión Industrial, todas estas actividades requieren un importante consumo energético para sostener sus niveles de producción y competitividad.

El problema del GNL

Ante las restricciones, algunas empresas recurren al Gas Natural Licuado (GNL) para mantener la actividad. Sin embargo, la UIJ advirtió que los precios internacionales resultan "completamente incompatibles con la estructura de costos de la industria local". La entidad señaló que el GNL alcanza valores cercanos a los 24 dólares por millón de BTU, multiplicando varias veces el costo habitual del gas.

Desde el Gobierno nacional reconocieron que algunas empresas optan por comprar GNL, otras utilizan combustibles alternativos como el gasoil y algunas deciden detener parcialmente la producción debido a los elevados costos.

Qué puede pasar en Jujuy

Por el momento, el mensaje oficial es que los hogares jujeños no deberían sufrir cortes de gas durante la ola de frío. No obstante, el escenario energético continúa generando preocupación en la industria regional, que reclama medidas para garantizar un abastecimiento previsible y evitar consecuencias económicas y laborales en el NOA.

Desde la Unión Industrial de Jujuy solicitaron a las autoridades provinciales que gestionen ante la Nación soluciones que permitan asegurar el suministro a costos razonables y preservar la actividad productiva de la región.