Cómo sigue el tiempo en Jujuy: qué pasa con la ola polar y el alerta amarilla

El frío seguirá siendo protagonista durante los próximos días en Jujuy , aunque el pronóstico anticipa un marcado aumento de las temperaturas a partir del martes. Según Meteored, San Salvador de Jujuy tendrá jornadas con mínimas cercanas o inferiores a los 0 grados durante el fin de semana.

Jujuy. Ola polar en Jujuy: se viene una semana con mínimas por debajo de los 5 grados

Para este viernes 3 de julio se prevé una temperatura máxima de 9°C y una mínima de -1°C, con un 60% de probabilidad de precipitaciones y viento de entre 8 y 31 kilómetros por hora.

El sábado continuará el ambiente muy frío en la capital jujeña. La temperatura mínima podría descender hasta los -2°C, mientras que la máxima alcanzaría los 11°C. También se anticipa la presencia de niebla y viento de entre 9 y 28 kilómetros por hora.

Para el domingo, Meteored pronostica una máxima de 12°C y una mínima de 1°C, con un 60% de probabilidad de lluvias. El viento podría alcanzar velocidades de entre 8 y 26 kilómetros por hora.

El lunes volvería a presentarse una jornada con niebla, una máxima de apenas 9°C y una mínima de 2°C.

Cuándo comenzarán a subir las temperaturas

El cambio más importante en las condiciones meteorológicas se produciría desde el martes. Para esa jornada se espera cielo despejado, una máxima de 18°C y una mínima de 2°C.

La tendencia ascendente continuaría durante el miércoles, con registros de entre 3°C y 21°C, y el jueves, cuando la temperatura máxima podría llegar a los 23°C y la mínima a los 6°C.

De esta manera, el frío más intenso se mantendría hasta el comienzo de la próxima semana, mientras que desde el martes se registraría una recuperación progresiva de las temperaturas.

Alerta amarillo por viento en la Puna de Susques

Por otra parte, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene un alerta amarillo por viento para la zona de la Puna de Susques durante el sábado 4 de julio.

De acuerdo con el gráfico oficial, la advertencia se concentrará durante la tarde. El nivel amarillo indica que la población debe mantenerse informada ante posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

Para el viernes y el domingo, el organismo nacional no muestra alertas meteorológicas para esa zona por tormentas, lluvias, nevadas, viento Zonda, niebla, polvo, humo o ceniza volcánica.