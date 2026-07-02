Ola polar: la nieve llegó a Buenos Aires y a distintas regiones del interior del país

Durante la noche, la nieve se hizo presente en varias localidades bonaerenses.

Una masa de aire polar afecta al país y generó la emisión de una alerta amarilla por temperaturas extremadamente bajas en distintas provincias argentinas. En ese contexto, durante la noche la nieve se hizo presente en varias localidades bonaerenses y este martes el territorio de la provincia de Buenos Aires amaneció blanca.

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En ese marco, una de las localidades más afectadas por las nevadas fue Tres Arroyos , donde en este momento se registra una temperatura cercana a los -2 °C . Además, en la zona también se informaron precipitaciones intensas .

Por otra parte, en el partido de General Pueyrredón , al sur y en las inmediaciones de Mar del Plata , también se observaron caídas de nieve en Sierra de los Padres desde la noche anterior.

En la ciudad, la temperatura se ubica actualmente en torno a los -1 °C , con previsión de nevadas y lluvias durante toda la mañana , además de la posibilidad de chaparrones hacia la tarde .

En el extremo sur de la provincia de Buenos Aires, sobre la Costa Atlántica, la ciudad de Necochea también registra alrededor de un grado bajo cero, con caída constante de aguanieve desde la noche anterior y a lo largo de la mañana. Las condiciones no muestran mejoras, ya que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa la continuidad de chaparrones durante la tarde.

Embed 2 JUL | Nieve en Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires



Por unos pocos minutos se registró una nevada corta pero intensa que llegó a acumular una pequeña capa blanca sobre las superficies.



Video de Danisa H.



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La nieve cubrió diversas regiones del país

En el interior del país, la irrupción de aire polar también tuvo impacto en la provincia de Córdoba, donde la localidad de Villa de Pocho registró nevadas persistentes que se extendieron durante la noche y continuaron hasta la madrugada.

De todos modos, se prevé una mejora en las condiciones climáticas: hacia la tarde no se esperan precipitaciones ni nevadas, aunque el cielo permanecerá mayormente nublado y se anticipa un leve ascenso de la temperatura, que pasará de los actuales -1 °C a unos 6 °C.

Embed EL FRÍO EXTREMO TRAJO NIEVE A DISTINTAS CIUDADES DEL PAÍS Y HUBO SORPRESA | Durante la madrugada de este jueves se registraron nevadas en sectores de Mendoza, San Juan, Córdoba, Tucumán y la provincia de Buenos Aires.

Además, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene una… pic.twitter.com/NY47XVYnCG — Diario Chaco (@DiarioCh) July 2, 2026

Alertas por temperaturas extremas frías en todo el país

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que un total de 18 provincias se encuentran bajo alerta amarilla debido a la presencia de temperaturas extremadamente bajas.

Este tipo de advertencia implica un impacto leve a moderado en la salud, aunque puede representar un riesgo, especialmente para los grupos más vulnerables, como niños, niñas, adultos mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas.

Las jurisdicciones alcanzadas por esta situación son Chubut, Río Negro, Neuquén, La Pampa, Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Mendoza, San Luis, Córdoba, Santa Fe, San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy.

Embed “Nieve”

Porque nevó durante la madrugada en La Dulce, Necochea. pic.twitter.com/mS8NEdUsl9 — Un poco de tendencias (@unpocotendencia) July 2, 2026

Desde el servicio meteorológico Meteored advirtieron que “la ola polar que se instaló sobre Argentina seguirá siendo el fenómeno meteorológico dominante durante los próximos días. La persistencia de una masa de aire de origen antártico mantendrá temperaturas excepcionalmente bajas sobre gran parte del país, con registros muy inferiores a los habituales para comienzos de julio”.

Consejos para combatir la ola polar que atraviesa el país

En este contexto, el SMN sugiere una serie de recomendaciones:

Se recomienda reducir al mínimo la exposición prolongada al frío en espacios abiertos . Si es necesario salir, se aconseja vestirse en capas utilizando prendas livianas superpuestas para conservar mejor el calor corporal.

. Si es necesario salir, se aconseja para conservar mejor el calor corporal. Para ayudar a mantener la temperatura del cuerpo, es útil mantenerse en movimiento , ya sea caminando, poniéndose de pie y sentándose de manera periódica o realizando movimientos con las extremidades.

, ya sea caminando, poniéndose de pie y sentándose de manera periódica o realizando movimientos con las extremidades. En el hogar, es importante mantener la calefacción de manera segura y controlada , evitando riesgos.

, evitando riesgos. También se sugiere evitar los cambios bruscos de temperatura, ya que pueden afectar la salud.

Embed NEVÓ EN SIERRA DE LOS PADRES



El Servicio Meteorológico decretó el alerta amarilla, con registros bajo cero para el pueblo. Los habitantes esperan que la temperatura sea aún más baja para este jueves. pic.twitter.com/rSql4bIQx3 — Radio Rivadavia (@Rivadavia630) July 2, 2026

Por último, es fundamental hidratarse adecuadamente , y se recomienda no consumir bebidas alcohólicas .

, y se recomienda . Si presentás molestias vinculadas al frío, evitá la automedicación y acudí a un profesional de la salud o al centro médico más cercano .

y acudí a un o al . En caso de contar con tratamientos indicados previamente, es importante mantener actualizado el esquema de medicación prescripto.

La localidad bonaerense de Ayacucho, de blanco por la nieve.