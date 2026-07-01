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1 de julio de 2026 - 17:49
País.

Compras en Bolivia: la guía actualizada para los jujeños que cruzan la frontera

Las cotizaciones del peso argentino, el dólar y el boliviano marcan la referencia para quienes cruzan la frontera y comparan precios.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Compras en Bolivia.

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Paso fronterizo Aguas Blancas, Bolivia.

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El puerto de chalanas está operativo, mientras que el Puente Internacional mantiene atención durante las 24 horas. Tanto en Bermejo como en Aguas Blancas, la actividad comercial se desarrolla sin inconvenientes.

Cómo están las rutas

La ruta que conecta Bermejo con Tarija presenta tránsito normal, aunque se recomienda circular con precaución.

La misma indicación rige para la Ruta Nacional 50, en el tramo que une Aguas Blancas con Orán. Los controles viales están a cargo de Gendarmería Nacional, Policía Federal y Policía Vial.

Cotización en Bolivia

Las casas de cambio de Bermejo informaron los siguientes valores:

  • 1.000 pesos argentinos a bolivianos: venta a 6,50 bolivianos y compra a 6,30.

  • Dólar a peso argentino: venta a $1.560 y compra a $1.530.

  • Dólar a bolivianos: venta a 9,95 bolivianos y compra a 9,80.

Estos valores sirven como referencia para calcular los gastos antes de viajar y comparar el costo de las compras.

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Cómo cerró el dólar en Argentina

El dólar oficial subió por tercera jornada consecutiva y cerró a $1.510 para la venta en el Banco Nación, diez pesos por encima del valor anterior.

En el mercado mayorista, la divisa avanzó siete pesos y terminó en $1.489. Durante los primeros tres días de la semana acumuló una suba de $12.

En lo que va de 2026, el dólar mayorista registra un incremento de $34, equivalente al 2,3%.

Quienes tengan previsto cruzar la frontera deben tener en cuenta tanto la cotización en Argentina como el valor ofrecido por las casas de cambio de Bermejo antes de realizar operaciones.

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