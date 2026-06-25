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25 de junio de 2026 - 10:53
Comercio.

La crisis en Bolivia no frenó las compras de argentinos en la frontera con Bermejo

Desde la frontera señalaron que los bloqueos y la falta de combustible en Bolivia no afectaron el movimiento comercial con Argentina y que los compradores siguieron cruzando con normalidad.

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Redacción de TodoJujuy
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Victoria Arce Boedo, periodista de La 3 FM de Orán, explicó en diálogo con Canal 4 que la situación tuvo un impacto diferente según la zona de Bolivia. En el caso de Bermejo, sostuvo que el comercio continuó funcionando debido a la cercanía con Argentina y al movimiento permanente a través del paso fronterizo. “Hay que aclarar que el comercio nunca se vio afectado en esta zona, por lo menos, porque el contacto directo que tenemos con Bolivia es a través del río Bermejo”, indicó.

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En ese sentido, explicó que la diferencia entre el peso argentino, el peso boliviano y el dólar hace que ciertos productos sigan resultando convenientes del otro lado de la frontera. “Eso hace que sea atractivo para los argentinos seguir comprando en Bolivia, sobre todo línea blanca y artículos para el hogar”, remarcó.

rio bermejo chalanas

Qué productos siguen buscando los argentinos en Bolivia

Entre los productos más demandados se encuentran electrodomésticos, artículos para el hogar y televisores. Según la periodista, esos rubros mantienen una diferencia significativa respecto de los precios que se consiguen en comercios del norte argentino.

La dinámica comercial se sostuvo especialmente en Bermejo y Villazón, ciudades que dependen en gran medida del movimiento de compradores argentinos. “Bermejo no se ha visto afectado en gran manera porque ellos dependen mucho del comercio argentino”, explicó dando cuenta cómo el cambio que favorece a Argentina sigue generando flujo de compradores en Bolivia.

La crisis golpeó con más fuerza a otras zonas

Arce Boedo aclaró que la situación fue diferente en otras regiones bolivianas, como Tarija o Santa Cruz de la Sierra, donde los bloqueos y la falta de abastecimiento sí tuvieron un impacto mayor. “En zonas como Tarija o Santa Cruz de la Sierra sí se vio paralizado, porque llegar hasta allí para nuestro sector era más complicado”, indicó.

La falta de combustible, medicamentos y alimentos generó complicaciones para muchos habitantes del país vecino, especialmente en zonas alejadas de la frontera.

rUTAS - BLOQUEOS- BOLIVIA
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Bolivianos cruzaron a Argentina para abastecerse

Otro de los efectos de la crisis fue el cruce de vecinos bolivianos hacia Argentina para conseguir productos que escaseaban del otro lado. “Ante la falta de combustible o medicamentos, muchas personas de Bermejo pasaban a este sector para poder abastecerse”, relató la periodista.

Respecto al expendio de combustible en Argentina, aclaró que no existen restricciones específicas para ciudadanos bolivianos. “No hay ningún tipo de restricción con respecto al expendio de combustibles y otros servicios. La venta sigue de manera habitual”, afirmó.

Embed - VICTORIA ARCE BOEDO

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